المغرب: 1923 إصابة و72 وفاة بكورونا فى 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الإثنين، تسجيل 1923 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 886008 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 72 وفاة ليصل العدد إلى 13145، كما تم تسجيل خروج 4818 حالة بعد تمام الشفاء ليبلغ إجمالي التعافي 828148.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.