المشدد 15 سنة لـ«الدوكش» وشقيقيه لحيازتهما مفرقعات وإتجارهم بالمخدرات في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البربرى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، ومحمد صبحى إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلى القلشى، في القضية رقم 833 لسنة 2021 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم كلى 141 كلى شمال بنها، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة للمتهم محمد حافظ وشهرته "الدوكش"، وأمين حافظ، وفرج حافظ، وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين حازوا أداة تستخدم فى تفجير المفرقعات "قاذف صاروخى" قبل الحصول على ترخيص بذلك، كما حازوا مفرقع "مقذوف أر بى جي" وعبوة مساعدة له، وحازوا أسلحة نارية مششخنة "3 طبنجات" حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحازوا أيضا سلاح نارى "فرد خرطوش"، وحازوا أيضا 5859 طلقة تستعمل على الأسلحة النارية سالفة الذكر، وأيضا أجزاء رئيسية لسلاح نارى "هيكل بندقية آلية".

وجاء بأمر الإحالة أيضا، أن المتهمين حازوا مواد فى حكم المفرقعات منها مواد "كلورات البوتاسيوم، ومفرقعات الكلورات، والبارود الأسود"، وحازوا أيضا بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر "قمم وازهار نبات القنب المجفف"، وحازوا بقصد الاتجار في مادة مخدر الترامادول.