الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يتفقد معدات وأجهزة وحدة نظم المعلومات الجغرافية «GIS»

محافظ قنا
محافظ قنا

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، عدد من المهمات والأجهزة التي تم توريدها لوحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار خطتها الخاصة بدعم وتطوير كافة اداراتها لاسيما المستحدثة منها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها علي نحو يرضي كافة المترددين والمتعاملين معها، ورافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس حسام الدين طه حسين مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية. 

تفاصيل الأجهزة الجديدة للوحدة 


وأوضح محافظ قنا انه تم تزويد الوحدة بجهاز خادم (Server) مزود بأرفف (Rack) تسمح باستيعاب مجموعة من "الهارد ديسك" لتخزين أكبر قدر من البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى 6 أجهزة حاسب آلي مكتبي،  جهاز واحد حماية حائط ناري "Fire Wall"، وآخر للحماية من أضرار انقطاع التيار الكهربي "UPS"، ووحدة طباعة مكتبية، و 2 جهاز تابلت لاستخدامها في أعمال الرفع الميداني بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 400 ألف جنيه، فضلا عن تزويدها بمجموعة من البرامج المتطورة لزيادة معدل الأداء.

 التوجيه بوضع برامج تدريبية على أعلى مستوى للمهندسين والعاملين


ووجه "الداودي" ضرورة وضع برامج تدريبية على أعلى مستوى للمهندسين والعاملين بالوحدة من خلال التدريب المستمر على برامج نظم المعلومات والاستشعار عن بعد ، بجانب إتاحة تطبيقات على الهواتف الذكية لاستخدام بيانات الوحدة من قبل متخذي القرار حتى يتسنى لهم وضع الخطط التي تساعد علي تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

ومن جانبه أشار مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية إلى أنه تم إنشاء الوحدة بالقرار رقم 162 لسنة 2020، و تختص ببناء الخرائط الرقمية وأنظمة المحاكاة وإنتاج خرائط أساس موحدة لشبكات المرافق وتجميعها، وإنتاج خرائط لاستخدامات الأراضي والموارد الطبيعية بالمحافظة، فضلا عن دورها في توقيع احداثيات النقاط الحيوية بالمحافظة والمساهمة في إدارة الأزمات.

دعم مرافق إنشاء جنيه استراتيجية برنامج المرج توقيع قرار

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