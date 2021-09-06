«الفتوى والتشريع» تنهي نزاعا بين «الفني للمسرح والبحث العلمي» على 10 آلاف جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في الجلسة المنعقدة، اليوم الإثنين، إلى إلزام البيت الفني للمسرح بأن يؤدي إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مبلغ 10 آلاف و875 جنيها قيمة تغليف أحواض الزرع الممتدة على كافة أسوار المنشأة بالرخام.

وثبت لدي الفتوى أنه عام 2002 تم التعاقد بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبين البيت الفني للمسرح، للانتفاع بالصالة الكائنة بمبنى الأكاديمية الواقع بشارع القصر العيني لمدة خمس وعشرين سنة.

وقامت الأكاديمية بإجراء تطوير وصيانة لواجهات ومداخل الأكاديمية، وارتأت بناء على توجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات تحميل الجهات المنتفعة بالمبنى نصيبها من التكلفة، وقامت الأكاديمية بمطالبة البيت الفني للمسرح بجزء من تلك التجديدات قيمتها 614 ألف و787 جنيهًا ، على سند من أن تلك التجديدات شملت مدخل المسرح .

ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص على أحقية البيت الفني للمسرح في إجراء الإصلاحات والتجديدات والتحسينات اللازمة للصالة فقط على نفقته ومسئوليته– سواء ما يقع عبئه أصلا عليه أم على المؤجر– دون الرجوع للطرف الأول، ويكون له وحده تحديد ما يراه من تحسينات وتعديلات وينفذها على نفقته وحدود ميزانيته، دون أي التزام على المؤجر.

ولما كانت الترميمات في الحالة المعروضة ليست بلازمة لحفظ العين، ولا لازمة للانتفاع بالعين محل الإيجار، فمن ثم تكون من قبيل الترميمات التحسينية الكمالية، والتى تمثل زيادة فى قيمة العين المؤجرة ذاتها، ومن ثم تتحمل الأكاديمية تكاليف تلك التحسينات، دونما الرجوع على المستأجر بقيمتها، ذلك أن هذه التحسينات زادت من قيمة العين، و أن المستفيد منها إعمالا لنص المادة (592) من القانون المدنى هو المؤجر - وهذا هو الأصل- .

غير أنه بالرجوع إلى الخطاب الصادر من مدير عام المسرح الحديث عام 2017 الموجه إلى رئيس أكاديمية البحث العلمي ، والذى طلب فيه تغليف كافة أحواض الزرع الممتدة على كافة أسوار المنشأة بالرخام ، وكذا كتاب المشرف علي إدارة الشؤون الهندسية بأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا ، بالموافقة علي تنفيذ تلك الأعمال علي حساب البيت الفني للمسرح .

وانتهت الفتوى ، إلي إن قيمة تلك الأعمال يتحملها البيت الفني للمسرح ، وقد بلغت قيمة تلك الأعمال – طبقا للبيان الصادر عن المشرف علي إدارة الشئون الهندسية بالأكاديمية - مبلغًا مقداره 10 آلاف و875 جنيهًا، ومن ثم يتعين إلزام البيت الفنى للمسرح بهذا المبلغ ورفض ما عدا ذلك من طلبات .