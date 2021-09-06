محافظ بورسعيد يوجه بالاستعانة بالشباب أثناء توزيع قافلة «أبواب الخير»

التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، عقب استقبال قافلة " أبواب الخير"، صباح اليوم، بمسؤولى الجمعيات الأهلية و صندوق تحيا مصر ، بحضور الدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير العمل فى توزيع مساعدات قافلة أبواب الخير " والتى تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بكافة محافظات مصر.

- الدولة حريصة على تحقيق حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع، مشيرا إلى أن قافلة أبواب الخير تعد نموذجًا يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرعاية الأسر المستحقة وجهزت مساعدات تكفي مليون أسرة (أي ما يقرب 5 ملايين مواطن) على مستوى الجمهورية .

- توجيه الجمعيات الأهلية بتكثيف العمل الميداني

وشدد المحافظ على الجمعيات الأهلية فى بورسعيد البالغ عددها 270 جمعية، بتكثيف العمل الميداني و التوجه لكافة الأحياء ببورسعيد لتوزيع المساعدات الإنسانية على الأسر والفئات الأولى بالرعاية والمستحقة ببورسعيد ، موجها بالإخلاص في العمل من أجل تحقيق أهداف المبادرة، وهي الوصول لجميع الأسر المستحقة للدعم والمساعدات الإنسانية فى كافة الأنحاء .

- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة الفئات المستحقة للرعاية

ووجه "الغضبان " مدير مديرية التضامن ببورسعيد بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة الفئات المستحقة للرعاية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة .

وأشاد بالشباب المتطوعين فى مؤسسات المجتمع المدنى ببورسعيد، والذين يعملون بإخلاص وحب لوطنهم و من أجل تحقيق أوجه الخير المختلفة ، موجها بالاستعانة بعدد كبير من الشباب أثناء توزيع قافلة " أبواب الخير " وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعى ، لوصول محتويات القافلة لجميع الفئات والأسر الأولى بالرعاية بمحافظة بورسعيد بالشكل الأمثل .

- وكيل تضامن بورسعيد: 10 الآف كرتونة غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية

و رصدت «الدستور» وصول قوافل أبواب الخير إلي محافظة بورسعيد، وذلك ضمن مبادرة صندوق تحيا مصر، والتي أطلقها الرئيس السيسي في اليوم العالمي للعمل الخيري.

و قالت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل تضامن بورسعيد، في تصريحات خاصة لـ الدستور" أن المحافظة استقبلت 6 شاحنات عبارة عن 5 شاحنات مواد غذائية، وشاحنة مواد طبية، وذلك لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت وكيل تضامن بورسعيد، أن القوافل تشتمل علي 10 آلاف كرتونة غذائية، وأشارت أن السيارات بالفعل بدأت في توزيع الكراتين علي الفئات المستهدفة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصولها إلي مستحقيها.

وقالت أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالفئات الأولي بالرعاية، وتشملهم الكثير من المبادرات الرئاسية، وذلك من أجل تحقيق الحماية المجتمعية لهم ولأسرهم.

وناشدت كل من يستحق ولا يعرف طريق الوصول الي القوافل، بالذهاب إلي مديرية التضامن للحصول علي الدعم اللازم، مؤكدة علي حرص المديرية علي توصيل الكراتين للأسر الأولي بالرعاية في كل شبر علي أرض بورسعيد.