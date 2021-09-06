الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول امتحان الجبر والهندسة الفراغية عبر السوشيال ميديا

طلاب
طلاب

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أجزاءً من امتحان مادة الرياصيات البحتة لامتحانات الثانوية العامة دور ثان بعد مرور أكثر من ساعة من بدء لجنة الامتحان.

ويؤدي حاليا طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) امتحان الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 5390 طالبًا و طالبة، في العاشرة من صباح اليوم الاثنين.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحانى (علم النفس "فترة أولى"، وعلم اجتماع "فترة ثانية" بإجمالي عدد (9) طالب/طالبة.

وأدى صباح أمس ، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبية والعلمية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 27 ألف و141 طالب/ طالبة في ثانى أيام الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة 2020/2021، كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 6 طالب/طالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، وموجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

امتحان
امتحان
امتحان
امتحان
عمل الاثنين سوهاج صور وزارة لوز مدير وزير امتحانات قانون

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