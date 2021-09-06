«الغزل والنسيج»: تنسيق نقابي لمواجهة تحديات «القطاع» في مصر وسوريا

أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في مصر، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، دور العمال في عملية التنمية، ومواقفهم الثابتة في مساندة بلدانهم في مواجهة التحديات التي أصابت الوطن العربي خاصة خلال العشر سنوات السابقة كالإرهاب، وتداعيات فيروس كورونا، وغيرها، داعياً إلى المزيد من التنسيق بين النقابات العمالية العربية لتفعيل ذلك الدور، والتركيز على برامج التوعية والتدريب للعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده في القاهرة، مع وفد عمالي سوري برئاسة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جمال القادري، ووفد عمالي مرافق له، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي بدأت فعاليته أمس، وتنهي بداية الأسبوع المقبل.

جرى خلال اللقاء، التباحث حول مجمل التحديات التي تواجه ملف العمل والعمال عربياً ودولياً وأفريقياً، واتفقوا على التنسيق خلال الفترة المقبلة فيما يخص التحديات والقضايا المشتركة التي تهم قطاع الغزل والنسيج في البلدين، مؤكدين على التعاون في تبادل الخبرات، وتنظيم الأنشطة المشتركة، حيث كشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في مصر، عن خطة وتنسيق مصري سوري للتعاون في تطوير قطاع الغزل والنسيج في البلدين.

ضم الوفد السوري المشارك في الاجتماع، الأمين العام للاتحاد العربي لعمال الصناعات الكهربائية والهندسية والمعدنية رفيق العلوني نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، ونبيل العاقل الأمين العام للاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة والقيادي العمالي السوري، وماريت خوري عضو المكتب التنفيذي أمينة الثقافة والإعلام، وحسناء كوارة، عضو المكتب التنفيذي، وراميا رستم أمينة سر لجنة المرأة العاملة.

وكان عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، قد التقى بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وفدا من قيادات الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق برئاسة ستار دنبوس، رئيس اتحاد عمال العراق، وهدى الالوسي رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في العراق.

جرى خلال اللقاء، التحدث في مجمل ملفات العمل والعمال خاصة في ظل التحديات الراهنة، مؤكدين على أهمية التعاون والتنسيق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لصالح عمال الغزل والنسيج في البلدين، والتي تشمل دورات تدريبية لتوعية العمال والنقابيين بالحقوق والواجبات لمواجهة كافة التحديات.