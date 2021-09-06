السودان يحتجز شحنة أسلحة وصلت من إثيوبيا فى مطار الخرطوم

احتجزت السلطات السودانية في مطار الخرطوم شحنة أسلحة وصلت من إثيوبيا المجاورة، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا).

واحتجزت الشحنة، مساء أمس، بعدما وصلت عبر الخطوط الجوية الإثيوبية ويجري التحري بشأنها، وفق "سونا".

وأفادت الوكالة بأنّ السلطات أُبلِغت بوصول "شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبيّة وعلى الفور، تمّ حجزها من قبل سلطات الجمارك".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين لم تُسمّهم، قولهم إنّ "الأسلحة وصلت إثيوبيا قادمةً من العاصمة الروسيّة موسكو في مايو 2019، احتجزتها السلطات الإثيوبيّة هناك طوال العامين الماضيين، ودون سابق إنذار سمحت أديس أبابا بشحنها للخرطوم على طائرة ركاب مدنيّة".

وتتكوّن الشحنة من 72 صندوقاً تحوي أسلحة ومناظير رؤية ليليّة.

وقالت الوكالة إنّ هناك شكوكاً "تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضدّ الدولة، وإعاقة التحوّل الديموقراطي (في السودان)، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنيّة".

وتختلف الدولتان منذ عام 2011 حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

كما تأثّرت علاقة الخرطوم وأديس أبابا بالخلاف حول منطقة الفشقة الزراعيّة الخصبة التي يعمل فيها مزارعون إثيوبيّون ويؤكّد السودان أنّها تابعة له.

وكانت طالبت وزارة الخارجية السودانية، الحكومة الإثيوبية بالكف عن العدوانية في التعامل مع السودان، ووقف تكرار الادعاءات التي لا يسندها واقع ولا منطق ضد السودان تحقيقًا لمصالح وأغراض شخصيات ومجموعات محددة.

واستنكرت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، ادعاءات الجيش الإثيوبي دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف منشأة إثيوبية، مؤكدة التزام السودان التام بمبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأُخرى.

وأوضحت وزارة الخارجية أن السودان يسيطر على كامل أراضيه وحدوده المعترف بها دولياً مع الجارة إثيوبيا، مشددة على أن السودان لن يسمح باستغلال أراضيه من أي جهة، وأنّه لا نية له في غزو أرض الغير أو الاستيلاء عليها.