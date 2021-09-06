متحدث «تحيا مصر»: جاهزون لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى

أكد المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر" محمد مختار أنهم جاهزون لإنفاذ أي تكليفات تصدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال مختار - في تصريحات خاصة لبرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "أون تي في" - إن أكبر قافلة مساعدات إنسانية -التي أطلقها الرئيس السيسي خلال احتفالية "أبواب الخير"- اهتمت بعدة موضوعات؛ أهمها إحلال وتجديد السيارات.



وأضاف أن القافلة تحركت حاليا بالفعل، وخلال يومين ستكون قادرة على الوصول لأبعد نقطة، مبينا أنه خلال يومين ستكون قد وصلت إلى أبعد نقطة لدعم الأسر المستحقة عبر الشراكة الاستراتيجية التي تربط الصندوق بوزارة التضامن الاجتماعي التي تقدم دعما كبيرا من خلال تحديد قواعد البيانات للأسر المستحقة عبر فرق العمل الميداني المنبثقة، سواء عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي أو الصندوق أو فرق منظمات المجتمع المدني.



وحول الوصول بأموال الصندوق إلى الرقم المستهدف وهو 100 مليار جنيه ومدى وجود آليات مقترحة لتوسيع المشاركة لتعظيم موارده، قال المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر" إن الأمر هنا يتعلق بفكرة المشاركة الاقتصادية، وليس فقط أطر الحماية الاجتماعية، عبر تقديم حلول مرنة لتوفير تمويل متناهي الصغر لتلك الأسر المستحقة، وذلك عبر التواصل مع شركائنا في القطاع الخاص في قطاعات المشاركة الاجتماعية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة الكشف عن عدد من المبادرات في هذا الإطار.



وفيما يتعلق بأوجه إنفاق أموال صندوق "تحيا مصر" والقطاعات التي يستهدفها، قال المتحدث باسم الصندوق إن كل ما يتعلق بالقطاع الصحي، سواء مرضى الفشل الكلوي أو المبتسرين أو مرضى العيون، وكل ما يتعلق بالحفاظ على صحة الإنسان، يتم عبر الصندوق، إضافة إلى انتشال القاطنين بالأماكن غير الآمنة، وتوفير وحدات سكنية لهم مفروشة ومجهزة في إطار توفير سكن كريم، فضلًا عن رافد ثالث مهم وهو دعم الأيتام، عبر دعم الفتيات غير القادرات وتجهيزهن للزواج، وفك كرب الغارمين وهو من أهم المشروعات التي تلقى اهتماما كبيرا".