الأردن.. الكشف عن إحباط مخطط لـ«داعش» استهدف مبنى المخابرات فى إربد

قالت وسائل إعلام أردنية، إن دائرة المخابرات العامة أحبطت في شهر مارس الماضي مخططا إرهابيا لاثنين من مؤيدي تنظيم "داعش" استهدف مبنى مخابرات إربد بالأسلحة النارية "نصرة للتنظيم".

وأفادت صحيفة "الرأي" الأردنية، بأن لائحة اتهام صادرة عن نيابة أمن الدولة كشفت أن متهمين اثنين يواجهون تهمة "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية"، و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية".

وأوضحت أن المتهمين من المؤيدين لتنظيم "داعش" والقائمين على نشر فكره، وسبق أن تمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة على قضايا الترويج لأفكار جماعة إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، ومحكومون على تلك القضايا.

وقالت إنه "في بداية العام الحالي، انتهت مدة محكومية المتهم الأول، وخرج من السجن، وحدّد مبنى مخابرات إربد كهدف لتنفيذ عمل إرهابي، وقرر شراء سلاح ناري لاستخدامه في عملية التنفيذ، بانتظار أن يُرسل المتهم الثاني الذي لا يزال بالسجن عناصر له مؤيدة للتنظيم، حتى يشاركوه في تنفيذ العملية الإرهابية".

وأضافت: "لكن الجهد الاستخباري والعملياتي لرجال المخابرات الأردنية، حال دون تنفيذ الهجوم، حيث أنه في الثالث من مارس الماضي نجحت السلطات في القبض على المتهم الأول الذي خطط للهجوم، الأمر الذي حال دون تنفيذ المخطط الإرهابي، والتحقيق مع الثاني المحكوم على قضايا أخرى".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 8 وفيات و1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 10471 وإجمالي الإصابات إلى 801288.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة ليوم الأحد 3.73 %، بحسب التقرير الإعلامي اليومي الصادر عن الوزارة.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 11814 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، الأحد، إلى المستشفيات 65 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 54 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 558 حالة.