الأردن يسجل 8 وفيات و1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 8 وفيات و1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 10471 و إجمالي الإصابات إلى 801288.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة ليوم الأحد 3.73 %، بحسب التقرير الإعلامي اليومي الصادر عن الوزارة.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 11814 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، الأحد، إلى المستشفيات 65 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 54 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 558 حالة.

ولفت إلى تسجيل 976 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوما) إلى 779003 حالة.

كما أشار إلى إجراء 28100 فحص، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9385442 فحصا.

وأظهر التقرير كذلك أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3513620، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 2999039.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، و تركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، و إيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.