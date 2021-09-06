عاد الإعلامي شريف مدكور، مرة أخرى للظهور بشاشة قناة "الحياة" في برنامج "4 شارع شريف"، وذلك بعد غياب امتد ما يقرب من شهر كامل؛ نظرًا لإصابته بمرض فيروس A "الصفرا".

وتستعرض "الدستور" كيف تفاعل المغردون بعد شفاء شريف مدكور وعودته للظهور على شاشة التليفزيون مرة أخرى، و كشفه تفاصيل إصابته بفيروس A.

للمرة الثانية.. شريف مدكور يعود للشاشة بعد الوعكة الصحية الثانية

علق عبدالحميد إبراهيم، على صفحة الاعلامي شريف مدكور على منشوره قائلًا: "حمد لله على سلامتك يا شريف، و ربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة".

بينما عبرت نورا العقاد، على صفحة الإعلامي شريف مدكور على منشوره قائلة: "حمدالله على سلامة حضرتك، والحمد لله أنك قومت بالسلامة".

"ألف حمدالله على سلامتك يا بطل"، بهذه الجملة علق شريف مصطفى على صفحة الإعلامي شريف مدكور.

الجدير بالذكر، أن الإعلامي شريف مدكور، غاب عن الشاشة لمدة شهر؛ بسبب إصابته بفيروس A، أو ما يعرف بـ "الصفراء".

وعاد مدكور إلى تقديم برنامجه "4 شارع شريف" المذاع على قناة "الحياة" المصرية، بعد توقفه لمدة شهر؛ بسبب مرضه، وقال "مدكور"، إنه أصيب بفيروس A، أو ما يعرف بـ"الصفراء"، وهذا المرض يشبه في أعراضه فيروس كورونا: ارتفاع في درجة الحرارة، صداع شديد، وعدم الرغبة في الأكل.

وطمأن الإعلامي المصري شريف مدكور جمهوره على صحته، مشيرًا إلى أنه أصبح بحالة جيدة، وشكر كل من اهتم به وسأل عليه في غيابه.

وكان شريف مدكور أصيب بسرطان القولون قبل شهور، ودعا حينها الجميع إلى ضرورة إجراء فحوصات طبية مستمرة، للتأكد من عدم وجود أي أمراض أو للتعرف على بوادر أي مرض لم تظهر أعراضه بعد.