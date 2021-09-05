الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: دعم نفسى وصحى لذوى الاحتياجات الخاصة والمتعافين

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أجهزة الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة فى مواجهة جائحة كورونا منذ فبراير 2020 وحتى يونيو الماضى من 2021.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الإجراءات شملت توفير سيارات إسعاف ومسحات وأسرة بالمستشفيات لأى من كبار السن أو ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوجيه فنى معمل لأخذ مسحات بدور الرعاية، وذلك مراعاة لعدم إمكانية تنقل الحالات، ومساعدة المواطنين من كبار السن أو ذوى الإحتياجات الخاصة فى الحصول على الرعاية الكاملة فى حال إصابتهم بكوفيد -19.


أشارت الوزارة، إلى إطلاق خدمة الاختبار الآلى لأعراض كوفيد ـ19 بتنقية الشات بوت بلغة الإشارة باستخدام تقنية الذكاء الصطناعى من خلال تطبيق "واصل" للصم وضعاف السمع وموقع "تمكين"، بهدف نشر الوعى الصحى حول أعراض الإصابة بالفيروس لدى المواطنين من الصم وضعاف السمع باستخدام التقنيات التكنولوجية الذكية، إضافة إلى إطلاق دليل من قل المجلس القومى لمرأة لصناع القرار وطواقم العمل الطبية داخل منشآت الحجر الصحى يحتوى على آليات التعامل مع المشتبه  بإصابتهم والمصابين بفيروس كورونا من النساء والفتيات ذات الإعاقات المختلفة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك حماية ذوى الإعاقة من انتشار فيروس كورونا وكيفية التعامل معهم فى حال إصابتهم للفيروس.

أما فيما يخص المتعافين من الإدمان وأسرهم، كشفت الوزارة عن إتاحة الدولة خدمات الدعم النفسى للمتعافين من تعاطى المخدرات أون لاين خلال جائحة كورونا، حيث استفاد 6000 متعافى من جلسات الدعم النفسى "أون لاين" حتى الآن لتنمية المهارات الحياتية للمتعافين ومساعدتهم على الاستمرار فى التعافى والحد من الانتكاس، فى ظل وجودهم فى المنازل لفترات طويلة، ومنعًا للتجمعات، إضافة إلى استمرار العمل على تنمية مهارات للمتعافين من الإدمان ومساعدتهم على الاستمرار من التعافى والحد من الانتكاسة، من خلال بث مباشر لجلسات الدعم النفسى يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

التخطيط كورونا ذوى الاحتياجات الخاصة المتعافين من الادمان جلسات

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