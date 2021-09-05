الآن جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية قبلى وبحرى المكيفة والمميزة

مواعيد القطارات بالوجهين القبلى والبحرى، حيث نعرض لكم جميع مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على جميع خطوط هيئة السكك الحديدية والتى تحاول توفير وسيلة نقل آمنة مستقرة لجميع المواطنين فى جميع المحافظات.



جدول مواعيد القطارات الوجهين البحري والقبلي



كما تقوم هيئة السكك الحديدية بتوفير جميع خدمات مواعيد القطارات والحجز الرسمى من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بها تخفيفا عن المواطنين فى ظل استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية.





توفر هيئة السكك الحديدية مجموعة من القطارات المكيفة والمميزة على خط القاهرة الإسكندرية والذى يعد من أقدم خطوط السكك الحديدية في مصر وأفريقيا.



يقوم رقم 119 القاهرة الإسكندرية وهو مكيف ومميز فى تمام الساعة الخامسة صباحا.



يتحرك قطار رقم 903 من القاهرة إلى الإسكندرية بموعد الساعة 6.00 صباحا.



قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية يتحرك في تمام الساعة 8.15 صباحا وهو قطار مكيف.



يقوم قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر برحلته اليومية الساعة 8.00 صباحا.





كما تتحرك عدة قطارات مكيفة من الإسكندرية إلى القاهرة منها



يتحرك قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة بموعد الساعة 6.00 صباحا.



يقوم قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 7.00 صباحا.



كما يتحرك قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 8.00 صباحا.



يتحرك قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة فى تمام الساعة 8.15 صباحا.



رحلة قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة تبدأ الساعة 11.30 صباحا.



قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.



يقوم قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر يتحرك الساعة 14.00 ظهرا.



رحلة قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة فى الساعة 15.00 ظهرا.



يقوم قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة الساعة 15.30 بعد الظهر.



كما توفر هيئة السكك الحديدية عدد من القطارات المكيفة والمميزة على خط القاهرة الصعيد لخدمة محافظات جنوب مصر منها



قيام قطار رقم 1902 القاهرة أسوان فى الساعة 00.20 صباحا



يقوم قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP ويتحرك من القاهرة الساعة 01.10 صباحا



يتحرك قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP فى تمام الساعة 06.30 صباحا



يقوم قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.



رحلة قطار رقم 2010 القاهرة أسوان تبدأ الساعة 10.00 صباحا.

