«تموين الجيزة»: إحالة 12 محضرا لأوكازيونات وهمية إلى النيابة العامة

أكد المحاسب طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، متابعة الإدارات التموينية لرصد المخالفات في الأوكازيون الصيفي الذي يستمر حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وشدد على الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على الأوكازيون للتأكد من المحلات التجارية المشاركة، وتحرير محاضر ضد المحلات المشاركة دون تصاريح، ورفعها إلى النيابة العامة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 12 محضرًا ضد المخالفات في الأوكازيون الصيفي؛ بسبب مشاركة المحلات التجارية دون تصريح، وكذلك وجود أوكازيونات وهمية.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إلى أن بعض المحلات التجارية لا تعلم أن منح التراخيص للأوكازيون مجانًا، فبمجرد التقدم بأوراق رخصة المحل والبطاقة الضريبية والسجل التجاري يحصل المتقدم على الرخصة للمشاركة في الأوكازيون الصيفي.

وأوضح أنه على الرغم من عمل حملات توعية إلا أن بعض المحلات تخالف بعمل أوكازبون صيفي بدون تصريح، مطالبًا المحلات بالتقدم في حال الرغبة إلى المديرية للحصول على الموافقة أو التصريح مجانًا دون أي رسوم أو مقابل مادي، بشرط توافر صورة للسجل التجاري والرخصة للمحل والبطاقة الضريبية، وتحديد نسب الخصومات في الأوكازيون الصيفي والالتزام بها.