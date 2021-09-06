الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان أوركسترا الأنامل الصغيرة

وزيرة الثقافة في
وزيرة الثقافة في بورسعيد

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن بورسعيد تظل زاخرة بالمواهب والمبدعين وأن اختيار المدينة الباسلة عاصمة للثقافة المصرية أعاد اكتشاف إبداع الشخصية البورسعيدية وأبرز مقوماتها فنيا وثقافيا وساهم في خلق جيل جديد من المبدعين من أبناء المحافظة.

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أوركسترا الأنامل الصغيرة 

كما أطلعت وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد على عدد من الأنشطة بالمكتبة منها دورات تدريبية على الحاسب الآلي وورش الرسم للأطفال وغيرها، كما وجهت بضرورة تزويد المكتبة بإصدارات الوزارة في مختلف مجالات المعرفة والتى من شأنها المساهمة في تطوير وعي أبناء المدينة. 

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وزيرة الثقافة في بورسعيد 

من جانبه أكد محافظ بورسعيد ان المكتبة هي أحد المنارات الثقافية بالمحافظة التي تساهم في بناء الوعى وخاصة وعي الأطفال والنشء من أبناء المدينة. 

أوركسترا الأنامل الصغيرة 

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد مكتبة مصر العامة التابعة لوزارة الثقافة بشارع مصر ضمن فعاليات اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ .   

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أوركسترا الأنامل الصغيرة 

وكان في استقبالهما موهبتين من أبناء المحافظة اللذان قدما موسيقي عمر خيرت علي آلتي الفلوت والبيانو ، ثم تفقدت قاعات المكتبة وتدريب الشباب علي تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة الموجهة للطفل والشباب وقاعات الإطلاع والإستعارة ثم توجها الي قاعة الاحتفالات حيث شهدا احتفال اوركسترا الأنامل الصغيرة التابع للمكتبة بقيادة الدكتور راجي المقدم والذي يضم عناصر من الأطفال من عمر خمس إلي عشر سنوات وأشادت بالمستوى الفني للأطفال وتدريبهم واستثمار مواهبهم كنموذج للنابغين من خلال أنشطة وزارة الثقافة في مختلف المحافظات.

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أوركسترا الأنامل الصغيرة 

جاء ذلك بحضور الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والسفير رضا الطيفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

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وزيرة الثقافة في بورسعيد 

ومكتبة مصر العامة ببورسعيد افتتحت في مارس 2004 وتبلغ مساحتها الكلية نحو 12500 متر مربع، ويحيط بمبناها حديقة واسعة وتشمل قاعات اطلاع للكبار والأطفال ومركز للتدريب وقاعة متميزة للندوات تسع 250 فرداً ونادي لتكنولوجيا المعلومات وقاعة للمواد السمعية والبصرية، بالإضافة إلى مركزا للإبداع.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية

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وائل لطفي

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