سفراء المجلس القومى للطفولة والأمومة يرفعون شعار «حلوة يا بلدى»

أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية، وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين باعتبارهم الركيزة الأساسية للأمم والمجتمع فى سبيل نهضته وتطوره، موضحة أن دعم القيادة السياسية واهتمامها ببناء الإنسان بناءً فكرياً وتربويًا وتعليميًا سيجعل من الأطفال قادة ومسئولون قادرون علي دفع قاطرة التنمية من أجل حصولهم على كافة حقوقهم وتحسين حياتهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للدكتورة سحر السنباطي اليوم، بالمتحف القومي للحضارة المصرية في إطار خطة المجلس لرفع وعي الأطفال بأهمية زيارة المتاحف المطورة والأحياء والمدن الجديدة التي تم تشييدها وتطويرها في ظل الجمهورية الجديدة تحت شعار «حلوة يا بلدي»، بمشاركة مجموعة من أطفال حي منشأة ناصر المشاركين في المبادرات التى ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم وحماية حقوق الأطفال وتمكينهم.

وأشارت السنباطي إلى أن الزيارة هدفها تعرف الأطفال المشاركون على وصف لموقع المتحف، حيث يقع في مدينة الفسطاط بالقاهرة على مساحة 33.5 فدان، ويستوعب المتحف 50 ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية، بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري بمجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، كما يحتوى على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني والروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث، ويطل موقع المتحف على بحيرة طبيعية وهي بحيرة عين الصيرة.