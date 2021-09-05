الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفراء المجلس القومى للطفولة والأمومة يرفعون شعار «حلوة يا بلدى»

المجلس القومى للطفولة
المجلس القومى للطفولة والأمومة

أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية، وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين باعتبارهم الركيزة الأساسية للأمم والمجتمع فى سبيل نهضته وتطوره، موضحة أن دعم القيادة السياسية واهتمامها ببناء الإنسان بناءً فكرياً وتربويًا وتعليميًا سيجعل من الأطفال قادة ومسئولون قادرون علي دفع قاطرة التنمية من أجل حصولهم على كافة حقوقهم وتحسين حياتهم.

FB_IMG_1630868023780

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للدكتورة سحر السنباطي اليوم، بالمتحف القومي للحضارة المصرية في إطار خطة المجلس لرفع وعي الأطفال بأهمية زيارة المتاحف المطورة والأحياء والمدن الجديدة التي تم تشييدها وتطويرها في ظل الجمهورية الجديدة تحت شعار «حلوة يا بلدي»، بمشاركة مجموعة من أطفال حي منشأة ناصر المشاركين في المبادرات التى ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم وحماية حقوق الأطفال وتمكينهم.

FB_IMG_1630868021752

وأشارت السنباطي إلى أن الزيارة هدفها تعرف الأطفال المشاركون على وصف لموقع المتحف، حيث يقع في مدينة الفسطاط بالقاهرة على مساحة 33.5 فدان، ويستوعب المتحف 50 ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية، بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري بمجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، كما يحتوى على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني والروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث، ويطل موقع المتحف على بحيرة طبيعية وهي بحيرة عين الصيرة.

للمجلس القومي للطفولة والأمومة الأطفال المصريين دعم القيادة السياسية الجولة التفقدية المبادرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

تحقيقات انقلاب «أتوبيس شرم الشيخ»: السرعة الزائدة وراء وقوع الكارثة

منع حسن شاكوش من الغناء لأجل غير مسمى

«الدستور» تتابع تطعيم العاملين بالمدارس: الدراسة تنتظم دون قلق

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021.. تعرف على التفاصيل الكاملة الآن

إطلاق سراح الساعدي القذافي بعد سنوات من الاعتقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

بـ 3 لغات.. الرئيس الإسرائيلى يعلق على مكالمته مع الرئيس السيسى

وزير الخارجية الإسرائيلى يزور روسيا للمرة الأولى

والدته من مصر.. إسرائيل تصادق على تعيين سفيرها الجديد فى أمريكا