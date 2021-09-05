5 محاور رئيسية في معارض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم البدء في عقد الاجتماعات مع الغرف التجارية، للتنسيق لعمل معرض أهلاً مدارس الذي يضم كبري الشركات الشهيرة والسلاسل التجارية والمستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والملابس الرياضية والعصائر والألبان، لتصل عددهم نحو 175 عارضًا يعرضون منتجاتهم أعلى جودة وباسعار تنافسية تتراوح 30و50%.

ووجه د. علي المصيلحي، وزير التموين بتكثيف الرقابة علي معارض أهلاً مدارس والتأكد من جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية وتخفيض الأسعار ومنع التلاعب.

ووجّه وزير التموين بتخفيض أسعار مستلزمات المدارس، ليصب لصالح المستهلك والمواطنين ومحدودي الدخل، متوقعًا إقبالاً كثيفًا على مثل هذه المعارض من جانب المواطنين والاستفاده الحقيقية بالأسعار المنخفضة.

وتأتي محاور المعرض لتنفيذه في أرض المعارض بمدينة نصر كمعرض رئيسي ومعارض فرعية في المحافظات بجانب المعارض المتنقلة بعدة نقاط تالية وهى:

أولاً: يتم البدء في إطلاق معرض أهلاً مدارس في 16 سبتمبر الجاري وحتى منتصف أكتوبر المقبل لفترة زمنية تصل إلى شهر تقريبًا.

ثانيًا: سيتم مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية في إطلاق المنافذ المتنقلة في محافظات القاهرة الكبرى.

ثالثًا: مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال شركاتها في طرح الأجبان والألبان والعصائر والمخبوزات والحلويات والمشروبات وغيرها من السلع.

رابعًا: الغرف التجارية بالمحافظات وضعت الاستعدادات لتنظيم المعرض الرئيسي والمعارض الفرعية في المحافظات ليتم تقديم تخفيضات تتراوح بين 30 - 50% على كافة مستلزمات المدارس بما في ذلك الملابس والاحذية والمنتجات الجلدية، إضافة إلى الحاسبات الآلية ومسلتلزماتها وسيتم توفير السلع من المنتج والمورد مباشرة للمستهلك، لتقليل حلقات التداول بما سينعكس على متوسط الأسعار.

خامسًا: تم الاتفاق بين وزارة التموين والغرف التجارية على تنظيم 19 معرضًا أساسيًا في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 21 معرضًا متنقلاً كما شارك العام الماضي نحو 175 شركة في مختلف القطاعات.