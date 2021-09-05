من الوسادة للضحك.. طرق غير تقليدية للتعامل مع القلق

يمكنك وضع دواء مهدئ في فمك وتحمل بعض الآثار الجانبية السيئة إذا كنت مصابًا بالقلق، المرض الذي أصبح ملازمًا للكثيرين بسبب ضغوط الحياة اليومية.

بعيدًا عن الأدوية والعقاقير التي قد تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية، بسبب الآثار الجانبية المترتبة لها، فهناك بعض الحلول الغير تقليدية للسيطرة على نوبات القلق المزعجة، يرصدها الخبراء بموقع healthy builderz الطبي.

وضع الحلوى الحامضة في فمك:

المذاق الحمضي القوي لهذه الحلوى يكفي لإبعاد عقلك عن الأشياء التي تجعلك تشعر بالقلق، كما أنها تحتوي على فيتامين سي، حيث أظهرت الدراسات أن الكثير من الأفراد الذين يعانون من نقص فيتامين سي يعانون من القلق أو الاكتئاب.

تحدث إلى الوسادة الخاصة بك:

يقول خبراء الصحة العقلية إن التعبير عما يدور في ذهنك أمر مفيد للغاية، ومع ذلك فإنه يعرضك لخطر الحكم عليك أو مضايقتك أو التخلي عنك.

ويمكنك التحدث إلى وسادتك أو مع نفسك، من أجل التنفيس عن ما بداخلك حتى تتخلص من الأفكار السلبية التي تسبب لك القلق والتوتر.

اكتب كل شئ:

إذا لم تكن مستعدًا للتحدث إلى وسادة، فهناك شيء آخر يمكنك القيام به عندما تكون لديك أفكار مقلقة وترغب في التعبير عنها دون أي مخاطرة وهو كتابة كل شئ، حيث يرى خبراء علم النفس أنها وسيلة فعالة للتخلص من القلق.

الضحك بصوت عال:

وفقًا للعلماء، فإن الضحك يساعد في إغراق عقلك بهرمونات السعادة، حيث أكد الخبراء أن الضحك النابع من القلب مفيد لزيادة تلك الهرمونات السعيدة في عقلك، التي تساهم في تحسين الحالة المزاجية.

التنزه حافي القدمين:

يعتبر التنزه داخل حديقة أو على الرمال بأحد الشواطئ حافي القدمين، يساهم في التخلص من القلق، حيث يعتقد الخبراء إن السبب وراء ذلك هو أن السير حافي الأقدام عبارة عن وسيلة للتخلص من الحياة العملية وضغوطها والاستمتاع بالاسترخاء.

تنظيف المنزل:

يسبب القلق تراكم الطاقة داخل جسمك، ومن أجل تحقيق الراحة التي تشتد الحاجة إليها، عليك ببساطة البحث عن طريقة لاستخدام تلك الطاقة غير المستخدمة، فلا يوجد أفضل من تنظيف المنزل.