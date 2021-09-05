الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عصابة سرقة المواطنين بالتجمع للجنايات

عصابة
عصابة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، للمحاكمة أمام الجنايات فيما هو منسوب إليهم من اتهامات. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة التجمع، يفيد بضبط كل من "ع. م" عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها "سرقة متنوعة"، و"س. أ" عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة متنوعة"، و"و. م "حال استقلالهم سيارة ملاكي "ملك، وقيادة المتهم الأول، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على بعض المسروقات، قدرت بنحو 88 ألف جنيه، بتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين، وتم بإرشادهم ضبط عدد من المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة تشكيل عصابي سرقة متعلقات المواطنين قسم شرطة التجمع سيارة ملاكي

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وائل لطفي

التفكير فى المصريين

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