الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد شفاءه من الصفراء.. شريف مدكور: «حب الناس نعمة من ربنا»

شريف مدكور
شريف مدكور

تصدر اسم الإعلامي شريف مدكور محركات البحث بعد إعلان شفاءه التام من الإصابة بالصفراء عقب مرور 21 يومًا وظل طريح الفريش بسببها.

وقال «مدكور» في تصريحات لـ«الدستور»: «الحمد لله على رجوعي للشاشة من جديد، الموضوع كان صعب جدًا ومتعب قوي، بس أنا عمري ما حسيت إن المرض بيكون عقاب من ربنا زي بعض الناس ما بتقول، أنا راضي ومبسوط جدًا كمان بحب الناس وخوفهم عليا، والسؤال المستمر عن صحتي».

وأشار الإعلامي شريف مدكور إلى أن صحته على ما يرام حاليًا، وعاد للشاشات من جديد، متابعًا: "هرجع لشغلي والناس اللي بحبها، أهم حاجة الصحة فعلًا، الحمد لله، وشكرًا لكل الناس اللي ساعدتني واطمنت عليّا، وكانت خايفة لتعبي، واللي ساندتني، وبطمن كل الناس إني بخير وصحتي بقت أحسن كتير".

الإعلامي شريف مدكور شريف مدكور اصابته إعلانه شفاءه شفاءه

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