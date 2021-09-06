أكثرهم تفوقًا الحمل وأقلهم السرطان.. توقعات الأبراج ونجاحها في الدراسة

اقترب بدء العالم الدراسي الجديد 2021 - 2022 ، لذلك ينشر “الدستور” الأبراج الأكثر تفوقًا في الدراسة إلى الأقل بحسب موقع “numerologysign”.

برج الحمل:

برج الحمل ليس طموحًا فحسب، بل إنه ذكي أيضًا، عندما يريد أصحاب هذا البرج أن يتعلموا شيئًا ما يكون لديهم العزم على إتقانه يركزوا بشكل كبير بحيث لا يفقدون الأشياء على الأطراف التي قد تساعدهم في الوصول إلى أهدافهم بشكل أسرع ما يميزه هو أن لديه عقلية النمو ولا يخشى المجازفة والفشل ويعرف أن فشلًا واحدًا ليس النهاية، إنها مجرد فرصة للتعلم والقيام بعمل أفضل في المرة القادمة.

برج الثور:

يتمتع برج الثور بذكاء طبيعي يتيح لهم الازدهار في بيئات تعليمية منظمة تستخدم أهداف التعلم والامتحانات ويتفوق عندما يتطلب الأمر الانتباه إلى التفاصيل وأنماط الإكتشاف، لذلك غالبًا ما يقومون بعمل جيد في الرياضيات والعلوم.

برج الجوزاء:

الجوزاء هم قلة من الناس يفكرون بشكل أسرع في الوقوف على أقدامهم أو يقومون بعمل جيد في المواقف غير المتوقعة إنهم يلتقطون الأفكار الجديدة بسرعة ولديهم دائمًا القليل من المعلومات العشوائية لإضافتها إلى المحادثة لم يتفوقوا أكاديميًا، بسبب قصر فترة انتباههم.

برج السرطان:

مواليد برج السرطان أذكياء أكاديميًا ولكنهم لا يحفزهم النجاح الأكاديمي وبالتالي لا يطيقون أنفسهم في وقت الدراسة ولديهم أيضًا غرائز جيدة جدًا، والتي تميل إلى قيادتهم في الاتجاه الصحيح حتى لو لم يتمكنوا من شرح السبب بالضبط لك.

برج الأسد:

يتمتع الأسد بموهبة اكتشاف الفرص أينما كانت ويمكنهم رؤية الاحتمالات والإمكانيات حيث لا يستطيع الآخرون ذلك هذا هو أحد الأسباب التي تجعلهم غالبًا ما يحققون نجاحًا كبيرًا من العدم لا يميلون إلى الأداء الجيد في التعليم التقليدي ولكنهم يميلون إلى الاعتقاد بأنهم ولدوا بمستوى معين من الذكاء وأنه لا يستحق بالضرورة العمل فوق ذلك.

برج العذراء:

ربما يكون برج العذراء أحد أذكى الابراج لأنه يجمع بين مجموعة متنوعة من أنواع الذكاء المختلفة ويركز بشكل مفصل للغاية ولا يميلون إلى تفويت أي شيء يميلون إلى الإفراط في التحليل إلى درجة الهوس.

برج الميزان:

مواليد الميزان ناس أذكياء لكنهم لا يميلون إلى التفوق الأكاديمي ، لأن نوع الدراسة المستقلة المطلوبة لا يروق لهم إنهم يميلون إلى الشعور بالملل ويريدون الانتقال إلى أشياء أخرى.

برج العقرب:

مواليد العقرب أذكياء للغاية وجيدون بشكل خاص في جمع الكثير من المعلومات المختلفة لرؤية الصورة الأكبر يتمتعون بذكاء حاد للغاية ويميلون إلى معرفة الشيء الصحيح تمامًا لقوله في أي لحظة، سواء كان ذلك للضحك أو الضغط على أزرار شخص ما إنهم لا يخشون استخدام ذكائهم للتلاعب بالآخرين للحصول على ما يريدون.

برج القوس:

يميل مواليد القوس إلى الاهتمام بالفعل أكثر من التفكير، وغالبًا ما يتصرفون دون تفكير هذا يعني أنهم يفشلون كثيرًا، ولكن أيضًا لديهم الكثير من الفرص للتعلم، فإنهم يميلون إلى الحصول على الكثير من الأمثلة للاستفادة منها عند اتخاذ القرارات والأحكام، مما يساعدهم بشكل كبير.

برج الجدي:

يتمتع الجدي بالجمع بين الكثير من المعلومات المختلفة لرسم صورة أكبر يمكن أن يفتقر إلى الإبداع ويتجنب المخاطرة، وهذا هو السبب في أنهم غالبًا ما يعمل خلف الكواليس ويعبر نقطة النهاية فجأة.

برج الدلو:

مواليد الدلو أصحاب عقل فكري وتحليلي شديدو الذكاء ويحبون مناقشة الأسئلة الفلسفية والوجودية الأعمق وراء حتى أبسط الأشياء عندما يلفت شيء ما اهتمامهم فسوف يتعمقون فيه.

يعرف الأشخاص الذين ولدوا في ظل برج الدلو مدى ذكائهم ، ويفكرون بشكل كبير في آرائهم الخاصة، يمكن أن يكونوا رافضين قليلاً لآراء ووجهات نظر الآخرين.

برج الحوت:

يقود الحوت المجموعة عندما يتعلق الأمر بالذكاء الدراسي وقراءة الأشخاص، كما أنهم مبدعون للغاية ويكونون فنانين رائعين لكن ليس لديهم نفس المستوى من الذكاء التحليلي مثل بعض الأبراج الأخرى إنهم يتبعون حدسهم، وغالبًا لا يستطيعون شرح كيف يعرفون ما يعرفونه يميلون إلى الانغماس في أفكارهم وخيالهم، ويكافحون من أجل التركيز على التفاصيل لكن هذا هو السبب في أنهم دائمًا ما يصنعون الجديد وغير المتوقع.