الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لمروره بأزمة نفسية.. التحقيق فى محاولة شاب حرق نفسه فى مصر القديمة

إشعال نيران في جسده
إشعال نيران في جسده

تباشر النيابة العامة بمصر القديمة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة سكب شاب بنزين وإشعال النيران بجسده لمروره بأزمة نفسية، وطلبت تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة، والكشف عن وجود ثمة خلافات بين الشخص المصاب وآخرين من عدمها.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من مستشفى قصر العيني، يفيد باستقباله مواطنا مصابا بحرق لهبي في مناطق متفرقة بالجسد، ومقيم بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين صحته، وبسؤال شهود العيان أفادوا بأنهم فوجئوا بنزول الشاب من مسكنه والنيران تأكل جسده، وحاولوا إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت الجهات التحقيق.

مستشفى قصر العيني شرطة مصر القديمة التحقيق في واقعة قسم شرطة مصر القديمة مصر القديمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

«عابر للحدود».. أبرز إنجازات صندوق تحيا مصر

بعد محاولة الانقلاب.. بعثة المنتخب المغربى فى غينيا بأمان

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

والدته من مصر.. إسرائيل تصادق على تعيين سفيرها الجديد فى أمريكا

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021.. تعرف على التفاصيل الكاملة الآن

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور روسيا للمرة الأولى

والدته من مصر.. إسرائيل تصادق على تعيين سفيرها الجديد فى أمريكا

فلسطين ترفض مشروع التسوية الإسرائيلى بشأن القدس