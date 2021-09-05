شروط وموعد التقديم لكلية الشرطة

يبحث كثيرون من خريجي الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة لهم، موعد التقديم في كلية الشُرطة وشروط القبول بها، من خلال الرابط الإلكتروني عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية.

وتصدّر رابط موقع كلية الشرطة 2021 محركات البحث «جوجل» أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بحثًا عن الشروط وموعد التقديم في كلية الشرطة، خاصة بعد قرار وزارة الداخلية خفض نسبة القبول بكلية الشرطة إلى 60%، ومد موعد التقديم حتى 16 الشهر الجاري.

توضح «الدستور» خلال التقرير التالي، موعد التقديم لكلية الشرطة 2021، والشروط المطلوبة لخريجي الثانوية العامة والأزهرية وكذلك الكليات المحددة للاتحاق بالضباط المتخصصين.

رابط تقدم الطالب إلى كلية الشرطة 2021

أكدت وزارة الداخلية، أنَّ الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2021، يكون بالتقديم من خلال الرابط الراسمي على موقع وزارة الداخلية هنـــــــــــــــــــا، حيث يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة، ثم ينتظر إلى تحديد موعد الاختبار الأول في الكلية.

مواعيد تقدم الطالب إلى كلية الشرطة في 2021

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنَّ التقديم لكلية الشرطة تختلف حسب نوع الشهادة وسنة التخرج، في خريجي الثانوية العامة والأزهرية عام 2020، حيثُ بدأت خطوات التقدم من يوم 20 يوليو الماضي، أما الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة عام 2021 يبدأ التقدم من يوم 12 أغسطس حتى 16 سبتمبر المقبل.

كلية الشرطة للبنات خريجي الجامعات 2021

وبالنسبة للبنات، فقد حددت وزارة الداخلية تخصصات مُعيّنة، لقبولهنّ بكلية الشرطة 2021، وجاءت التخصصات كالأتي: "خريجات كليات الطب البشري والحقوق والآداب والعلوم الطبية والصيدلة وعلاج طبيعي والأسنان والتمريض والتربية الرياضية وفنون تطبيقية والأعلام وألسن"، حسب الشروط المطلوبة.

شروط التقدم الطالب إلى كلية الشرطة 2021

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريان.

2- يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون المتقدم مستوفيًا كل الشروط الخاصة في الصحة اللياقة الرياضة.

4- ألا يكون سبق صدور الحكم عليه ضد المتقدم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

5- ألا يقل طول الطالب المتقدم عن 170 سم.

6- يشترط تحقيق القوام أقصى وزن = طول المتقدم – 90 .

7- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في أول شهر اكتوبر 2021 عن 22 سنة، كما يشترط ألا يكون متزوجًا.

انخفاض مجموع التقدم إلى كلية الشرطة

وكانت وزارة الداخلية بأن التقدم مفتوح لكل من ينطبق عليهم الشروط من خريجي الشهادة الثانوية العامة والأزهرية الحاصلين على مجموع 65 %، كحد أدني من خريجي دفعة العام الحالي والسابق.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تخفيض المجموع لأول مرة في في تريخها إلى 65% للقبول في الكلية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، بنسبة تتراوح بين 5 و10% مقارنة بالعام الماضي.