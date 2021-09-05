إنقاذ غواص وسائح فُقدا فى رحلة غطس بشرم الشيخ (فيديو وصور)

نجحت لنشات مركز الغوص التابع لمجموعة طلعت مصطفى بشرم الشيخ في إنقاذ غواص وسائح بعد فقدانهما بموقع غوص بالقرب من مضيق تيران.

وذكرت مصادر غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية (سيناء بلوز) بأحد المنتجعات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى بشرم الشيخ أن غواصًا وسائحًا يحمل الجنسية الفرنسية كانا يقومان برحلة غطس بمنطقة توماس القريبة من مضيق تيران عندما فُقدا.

وفور تلقى الاستغاثة تم إبلاغ المراكز المتواجدة بمنطقة تيران ونبق بالبحث، ونجح فريق الإنقاذ التابع لمجموعة طلعت مصطفى في العثور على الغواص والسائح أثناء العودة على بعد 7 كيلومترات (5 أميال) في حالة صحية جيدة وتم الاطمئنان عليهما ونقلهما للشاطئ.

وتملك مجموعة طلعت مصطفى القابضة، منتجعًا سياحيًا فاخرًا بمدينة شرم الشيخ محط أنظار للسياح من مختلف الجنسيات، في ظل تميزه بموقع فريد يطل مباشرة على خليج القرش، وعلى بعد دقائق قليلة من مطار شرم الشيخ الدولي.

ويضم المنتجع العشرات من الڤيلات الفاخرة لكل منها حمام سباحة خاص وجاكوزي إضافة إلى أكثر من 100 شاليه، بالإضافة إلى مطاعم متنوعة تطل على مناظر ساحرة للبحر الأحمر وحمامات سباحة متعددة وشاطئ خاص ومنطقة مخصصة للرياضات المائية ونادٍ صحي.

إنقاذ غواص وسائح فُقدا في رحلة غطس بشرم الشيخ