الكاظمي يعزي الشعب اللبناني في وفاة رئيس المجلس الإسلامي

قدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، العزاء للشعب اللبناني برحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي.

وقال الكاظمي في نص التعزية: "نتقدّم إلى الأمة الإسلامية والشعب اللبناني الشقيق، بخالص العزاء وعميق المواساة برحيل العالم الجليل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان، فضيلة الشيخ عبدالأمير قبلان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وأضاف "وإذ نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة للراحل الكبير، نستذكر سنوات عمره المبارك التي قضاها في خدمة الإنسانية، والحثّ على التآخي والتقريب بين مختلف الأديان والمذاهب، وجميع أطياف الشعب اللبناني الشقيق، بالموعظة الحسنة والعمل المخلص".

وتابع: "تقبّل الله صالح أعمال الفقيد، وألهم ذويه، وسائر محبيه الصبر والسلوان".

يذكر أن غيب الموت مساء اليوم السبت رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان عن عمر ناهز 85 عاماً.

ونعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، "بمزيد من الرضا والتسليم، إلى المسلمين والعرب واللبنانيين عموماً والمراجع الدينية وأهل العلم والفضل خصوصا، رئيسه فقيد العلم والعلماء سماحة آية الله الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان عن عمر شريف ناهز 85 عاماً".

ولد الشيخ عبد الأمير قبلان عام 1936 في بلدة ميس الجبل، جنوب لبنان.

وأسند إليه منصب المفتي الجعفري الممتاز في العام 1974، حين كان رفيقاً لمسيرة الإمام السيد موسى الصدر.

وفي العام 1994، انتخب الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كما انتخب الشيخ قبلان بالإجماع نائباً للرئيس.

وعلى إثر إصابة الإمام شمس الدين بمرض عضال، تولى المفتي قبلان مهام رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

وقام الشيخ قبلان ببناء العديد من المؤسسات التربوية والمساجد ومؤسسات الرعاية. كما أن له عشرات الأبحاث والمقالات والمحاضرات والمؤلفات التي شملت مختلف المواضيع الدينية والتربوية والسياسية والاجتماعية.