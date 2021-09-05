واقعة نصب جديدة في مطروح.. «مستريح» 5 يستولى على 300 مليون جنيه دفعة واحدة

حررت مواطنة من مطروح تدعى «هبة» محضرًا بقسم شرطة مطروح يحمل رقم 4436 لسنة 2021 إداري مطروح ضد " م. ه " مستريح مطروح ، وذلك عقب قيامه بالنصب عليها وعلى زوجها في 750 ألف جنيه.



وقالت إحدى ضحايا مساريح مطروح أن زوجها يعمل في الكويت، وأبلغها أنه سيستثمر أمواله مقابل أرباح شهرية مع أحد أصدقائه، وتواصلت الزوجة مع «م . ه » الذي أبلغها أن هناك شخص يدعى « ي » سيقابلها ويأخذ منها الأموال ويعطيها « شيك » ولكنها رفضت وأصرت على مقابلته.



وأوضحت أن المستريح قام بمقابلتها هو و « ي » وقامت بتسليمه الدفعة الأولي وهي 250 ألف جنيه واتفقا على أن التعامل سيكون مع زوجه المستريح وتم بالفعل تسليم 5 دفعات إلي زوجه المستريح واستلمت شيك بالمبلغ عدا الدفعة الأخيرة مشيرة إلي أنها توجهت إلي زوجه المستريح لإستلام شيك الدفعة الأخيرة ولكنها فوجئت ان زوجته لم تعلم عنه شيئا واختفي عن المنزل وبسؤالها عن مصير الأموال فقالت لها " معرفش كنت بوصل الفلوس لزوجي وبس ".



من ناحيتها، أكدت رشا رشاد المحامية خلال حديثها لـ"الدستور، أنه عقب تحرير أولى المحاضر أكتشفت أن المستريح صادر ضده 23 حكم ضبط وإحضار وحبس في قضايا تبديد ونصب مشيرة إلي أن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح يكثفون الجهود لضبط المستريح الجديد وذلك عقب تحرير محاضر جديدة ضده بالنصب على المواطنين فضلا عن الأحكام الصادرة ضده.

يذكر أن " م. ه " مستريح مطروح الذي يعمل في إحدي الهيئات الحكومية بمطروح قام بالنصب علي عددا من أهالي مطروح ومحافظات أخرى واستولى على مبلغ 300 مليون جنيه بحجة استثمار أموالهم واعطائهم أرباح شهرية.

وكانت قررت محكمة جنايات مطروح "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، أمس السبت، تأجيل قضية قتل البرنس هاشم الذي يبلغ من العمر 26 عاما والمقتول شنقا على يد زوجته وعشيقها إلي جلسة 4 أكتوبر 2021 للمرافعة.