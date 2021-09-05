حقيقة فيديو «سمسرة السجل المدني» على فيسبوك

نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بتنظيم المواطنين المترددين على أحد السجلات المدنية لإنهاء إجراءاتهم، وما تضمنه ذلك من الادعاء بأن ذلك الشخص يقوم بممارسة الوساطة والسمسرة داخل السجل، مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه بالفيديو (مهندس معمارى حر، مقيم بالقاهرة) وأنه كان موجودا داخل مقر السجل لاستخراج الأوراق لابنته وأنه تطوع من تلقاء نفسه لتنظيم المواطنين داخل السجل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.