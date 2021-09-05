الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقيقة فيديو «سمسرة السجل المدني» على فيسبوك

الامن
الامن

نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بتنظيم المواطنين المترددين على أحد السجلات المدنية لإنهاء إجراءاتهم، وما تضمنه ذلك من الادعاء بأن ذلك الشخص يقوم بممارسة الوساطة والسمسرة داخل السجل، مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه بالفيديو (مهندس معمارى حر، مقيم بالقاهرة) وأنه كان موجودا داخل مقر السجل لاستخراج الأوراق لابنته وأنه تطوع من تلقاء نفسه لتنظيم المواطنين داخل السجل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الاخبار الكاذبة مصدر أمني الوساطة والسمسرة داخل السجل نشر الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام

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لم تعد شرطى العالم!

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