مدير «تعليم المنوفية»: امتحانات الدور الثاني للثانوية تسير دون مشاكل حتى الآن

ترأس أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، حيث يؤدي طلاب الشعبتين (العلمي والأدبي) الذين لهم الحق في دخول الدور الثاني اليوم الأحد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في ثاني أيام الامتحانات والتي بدأت أمس وسط إجراءات احترازية ووقائية للوقاية من الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير المديرية أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر بنطاق محافظة المنوفية لرصد أية شكاوى أو معوقات تعرقل انتظام سير العملية الامتحانية، مؤكدا أن غرفة العمليات لم تتلق حتى الآن أية بلاغات أو شكاوى من صعوبة الامتحانات.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تنتظم في عدد 19 لجنة امتحانية بواقع لجنتين بكل إدارة تعليمية ما عدا لجنة واحدة بإدارة سرس الليان التعليمية.