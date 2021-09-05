الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير «تعليم المنوفية»: امتحانات الدور الثاني للثانوية تسير دون مشاكل حتى الآن

غرفة عمليات الدور
غرفة عمليات الدور الثاني للثانوية العامة

ترأس أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، حيث يؤدي طلاب الشعبتين (العلمي والأدبي) الذين لهم الحق في دخول الدور الثاني اليوم الأحد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في ثاني أيام الامتحانات والتي بدأت أمس وسط إجراءات احترازية ووقائية للوقاية من الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير المديرية أن غرفة العمليات بالمديرية  تتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر بنطاق محافظة المنوفية لرصد أية شكاوى أو معوقات تعرقل انتظام سير العملية الامتحانية، مؤكدا أن غرفة العمليات لم تتلق حتى الآن أية بلاغات أو شكاوى من صعوبة الامتحانات.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تنتظم في عدد 19 لجنة امتحانية بواقع لجنتين بكل إدارة تعليمية ما عدا لجنة واحدة بإدارة سرس الليان التعليمية.

محافظة المنوفية وزارة تعليم امتحانات الدور الثاني غرفة عمليات الدور الثاني التربية والتعليم

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وائل لطفي

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