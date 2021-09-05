حملة لتطعيم منسوبي جامعة القاهرة بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

تواصل جامعة القاهرة أنشطتها خلال إجازة الصيف وتنظم عددا من الأنشطة والدورات والمعسكرات وحملات التطعيم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث تستضيف الجامعة، اليوم، الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد الخشت ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للحديث عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري" ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذي بدأته الجامعة من 21 أغسطس ويستمر حتى 14 سبتمبر في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري.

كما تواصل جامعة القاهرة حملتها الثانية لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها الذين لم يتم تطعيمهم في الحملة الأولى، إلى جانب استكمال تطعيم الجرعة الثانية من لقاح (استرازينيكا) المضاد لكورونا لمن سبق أن تلقى الجرعة الأولى.

كما بدأت جامعة القاهرة حملة موسعة لتطعيم طلابها بلقاح "سينوفاك" وذلك في 15 مقرا للتطعيم بعيادات الكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه، في إطار توجهات الدولة لحماية المواطنين من مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة أبنائها الطلاب، واستعدادًا لبدء العام الجامعي الجديد مع ضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة.

وتواصل معامل تنسيق جامعة القاهرة، استقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الثانية للعام الدراسي الجديد 2021-2022 وذلك بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية.

ويفتح مركز التعليم المدمج بالجامعة باب الحجز لاختبارات القبول للطلاب الجدد الراغبين فى الالتحاق بالترم الأساسى الجديد سبتمبر 2021 بمختلف برامج التعليم المدمج.

وينظم قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة برنامجا تدريبيا بعنوان "دراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن للخزانات الجوفية في مصر" والتي يشارك فيها 11 متدرب من وزارة المائية والري.