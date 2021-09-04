شروط وضوابط .. الأوقاف تعلن عن مسابقة كبرى للقيادات التعليمية والمعلمين

تنظم وزارة الأوقاف، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم مسابقة ثقافية للقيادات التعليمية، والمعلمين والإداريين، وأولياء الأمور وطلاب المراحل التعليمية: الابتدائية، الإعدادية، والثانوية للعام الدراسي 2021/ 2022، على النحو التالي:

أولاً: المسابقة الخاصة بالقيادات التعليمية:

يتقدم المشارك في المسابقة بكتابة بحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين:

• الجاهلية والصحوة .

• فلسفة الحرب والسلم والحكم .

شروط المسابقة للقيادات التعليمية :

1. أن يكون المتقدم من الموجهين ، أو الموجهين الأوائل ، أو رؤساء الأقسام ، أو مديري الإدارات ، أو مديري العموم ، أو مديري المديريات العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2. صفحات البحث من 30 إلى 35 صفحة ، وتُعطى أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخره، وتكتب على الكمبيوتر بمقاس A4 ، بهوامش (2.54سم)

3. تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14 ، وحجم 12 في الحاشية السفلية ، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد) ، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12 في المتن ، وحجم 10 في الحاشية السفلية ، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

4. في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال يكون الكتاب من أكثر من جزء ، رقم الصفحة ) ، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر ( اسم المؤلف ، عنوان المقال ، اسم الدورية ، رقم المجلد/ العدد ، مكان النشر ، سنة النشر ، رقم الصفحة ). أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان : ثم رقم الآية.

5. يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي ، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

6. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

ملاحظة : يمكن الاستعانة في كتابة موضوع البحث بكتابي :

• الجاهلية والصحوة .

• فلسفة الحرب والسلم والحكم .

- جوائز المسابقة :

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين ، كما يلي :

الأول : 4000 ج – الثاني : 3500 ج – الثالث : 3000 ج – من الرابع إلى العاشر : 1500 ج.

ثانيا: المسابقة الخاصة بالمعلمين :

يتقدم المعلم ببحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين :

• مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة .

• العقل والنص .

شروط المسابقة:

1. أن يكون المعلم المتقدم من العاملين في إحدى المدارس المصرية.

2. صفحات البحث من 25 إلى 30 صفحة، وتُعطى أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخره، وتكتب على الكمبيوتر بمقاس A4، بهوامش (2.54سم).

3. تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

4. في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر (اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة)، أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

5. يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

6. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

ملاحظة : يمكن الاستعانة في كتابة موضوع البحث بكتابي :

• مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة .

• العقل والنص .

جوائز المسابقة :

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي :

الأول : 3000 ج – الثاني : 2500 ج – الثالث : 2000 ج – من الرابع إلى العاشر : 1000ج .

ثالثًا : المسابقة الخاصة بالإداريين :

موضوع المسابقة :

يقوم المشارك بكتابة بحث مُوثق عن أحد الموضوعين التاليين:

• ضلالات الإرهابيين وتفنيدها .

• نساء على عرش مصر .

شروط المسابقة:

1. أن يكون المشارك من الموظفين العاملين في إحدى المدارس الحكومية المصرية.

2. صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، وتكون مسلسلة من أول البحث إلى آخره، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4بهوامش (2.54سم).

3. تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

4. في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية .

5. يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

6. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

ملاحظة : يمكن الاستعانة في تلخيص موضوع البحث بكتابي :

• ضلالات الإرهابيين وتفنيدها .

• نساء على عرش مصر .

• جوائز المسابقة :

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي :

الأول : 2500 ج – الثاني : 2000 ج – الثالث : 1500 ج – الرابع: 1000 ج – من الخامس إلى العاشر : 750 ج .

رابعًا : المسابقة الخاصة بأولياء الأمور :

موضوع المسابقة :

يقوم المشارك بكتابة بحث مُوثق عن أحد الموضوعين التاليين:

• حق الوطن .

• تنظيم النسل ومتغيرات العصر .

شروط المسابقة :

1. أن يكون المشارك ولي أمر طالب مسجل في إحدى المدارس الحكومية المصرية في عام تنفيذ المسابقة.

2. تتم المشاركة من خلال المدرسة المسجل بها الطالب، وتصعد من المدرسة للتوجيه بالإدارة.

3. صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، وتكون مسلسلة من أول البحث إلى آخره، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4بهوامش (2.54سم).

4. تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

5. في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية .

6. يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

7. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

ملاحظة : يمكن الاستعانة في تلخيص موضوع البحث بكتابي :

• حق الوطن .

• تنظيم النسل ومتغيرات العصر .

جوائز المسابقة :

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول : 3000 ج - الثاني : 2500 ج - الثالث : 2000 ج - من الرابع إلى العاشر : 1000ج.

خامسًا : المرحلة الابتدائية :

موضوع المسابقة :

يقوم الطالب بتلخيص كتاب "الإسلام يتحدث عن نفسه"

شروط المسابقة :

1. أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

2. كتابة التلخيص بخط اليد، فيما لا يقل عن (10) صفحات، ولا يزيد على (15) صفحة.

3. مراعاة حسن الخطّ وسلامته من الأخطاء الإملائية.

4. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من تلخيص واحد.

5. تُعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.

6. توضع حواشي (هوامش) كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلًا.

7. يكتب البحث خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية، مع الدِّقة في التوثيق.

• جوائز المسابقة :

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول : 1500 ج – الثاني : 1000 ج – الثالث : 750 ج – من الرابع إلى العاشر : 500ج .

سادسًا: المرحلة الإعدادية:

موضوع المسابقة :

يقوم الطالب بكتابة تلخيص أحد الكتابين التاليين :

• مكارم الخلاق .

• حماية دور العبادة .

شروط المسابقة:

1. أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

2. كتابة التلخيص بخط اليد، فيما لا يقل عن (15) صفحة، ولا يزيد عن (20) صفحة.

3. مراعاة حسن الخطّ وسلامته من الأخطاء الإملائية.

4. لا يحقّ للمتسابق أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من تلخيص واحد.

5. تُعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.

6. توضع حواشي (هوامش) كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلًا.

7. يكتب البحث خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية، مع الدِّقة في التوثيق.

• جوائز المسابقة :

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول : 2000 ج – الثاني : 1500 ج – الثالث : 1000 ج – من الرابع إلى العاشر : 750 ج .

سابعًا : المرحلة الثانوية :

موضوع المسابقة :

يقوم الطالب بكتابة بحث مُوثق عن أحد الموضوعين التاليين:

• مهارات التواصل في السنة النبوية .

• خطورة التكفير والفتوى بدون علم .

شروط المسابقة :

1. أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

2. صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، وتكون مسلسلة من أول البحث إلى آخره، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4بهوامش (2.54سم).

3. تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

4. في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية .

5. يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

6. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

ملاحظة : يمكن الاستعانة في تلخيص موضوع البحث بكتابي :

• مهارات التواصل في السنة النبوية .

• خطورة التكفير والفتوى بدون علم .

جوائز المسابقة :

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول : 2500 ج – الثاني : 2000 ج – الثالث : 1500 ج – الرابع 1000 ج – من الخامس إلي العاشر : 750 ج .

ثامنًا: المديريات والإدارات :

تقدم وزارة الأوقاف جائزة لأكثر المديريات فوزًا بالمسابقة ، وجائزة لأكثر الإدارات التعليمية فوزًا بالمسابقة.

على أن تكون وزارة التربية والتعليم مسئولة عن تقييم الأبحاث ، واعتماد النتيجة النهائية بأسماء الفائزين.

علمًا بأن جميع هذه الكتب ستكون متاحة خلال أيام إلكترونيًا على موقع وزارة الأوقاف - أوقاف أون لاين

http://ar.awkafonline.com/

تحت عنوان : "المسابقة المشتركة بين الأوقاف والتربية والتعليم" ، كما أن جميع هذه الإصدارات متاحة حاليًا بسعر خمسة جنيهات للنسخة بجميع فروع الهيئة المصرية العامة للكتاب عدا كتابين اثنين تحت الطبع هما : كتاب (تنظيم النسل ومتغيرات العصر ) ، والآخر : كتاب (الجاهلية والصحوة) وسيصدران بإذن الله تعالى قبل نهاية سبتمبر الجاري .

(الموعد النهائي لتقديم الأبحاث والملخصات للإدارات التعليمية في موعد أقصاه15 /2 / 2022م