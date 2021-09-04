السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

نبوءة اللباد.. صناعة الكتب تنهار وقيمة فنان الكاريكاتير تتناقص

محيي الدين اللباد
محيي الدين اللباد

قال الفنان محيي الدين اللباد في حواره مع جريدة وطني عام 1999، إن مهنة صناعة الكتب تنهار في مصر شيئا فشيئا.

وعدد اللباد الأسباب ومنها أنه لا يوجد معهد متخصص في تصميم الكتب ولا يوجد إيمان حيوي بهذا الدور للجانب البصري في المواد المطبوعة والكتب.

وعن فنان الكاريكاتير قال اللباد:"قيمة فنان الكاريكاتير تتناقص باستمرار، ويمكن إدراك هذا إذا رجعنا إلى الوراء عشرين عاما فمجلة روز اليوسف كان غلافها الأمامي عبارة عن رسوم كاريكاتيرية بلوني وحاليا لا يوجد على الغلاف رسوم كاريكاتير وإنما صور مايوهات، وقد حدث هذا بالاختيار فلم يفرض أحد على المجلة أن تغير من اساليب تصميها قسرا".

وأضاف: «الاحتياج للكاريكاتير يقل والبديل هو التنكيت والتهريج وليس الكاريكاتير، فأنا أعتقد أنه لا يوجد مكان يكن أن ينشر رسومي الكاريكاتيرية سواء في الصحف القومية أو المعارضة، وكما قلت الاحتياج للمهنة يقل والفنان لا يرسم مقابل أجر لكن يرسم لأنه يريد أن يقول رأيا أو يعكس فكرا سواء أكان هذا الرأي سياسيا او ثقافيا أو فنيا، ورسم الكاريكاتير ليس وظيفة، ومن حسن حظي أن لدي أعمالا أكسب منها عيشي، وفنان الكاريكاتير لا يقبل أن ينشر وفقا لظروف لا تناسبه في الصحافة، يوجد ما يسمى بعقد الضمير، ومن المحظور أن يطلب منك أن تغير رأيك أو موقفك.. لازلت أعمل في روز اليوسف، ولكني لا اعتقد أنهم يريدون رسما او كتابة، حقيقي أن أحدا لم يقل لي لا تكتب أو ترسم، لكن أرى أن سياسة المجلة لا تسمح لي بذلك، كذلك لا بد أن تشعر أنك متسق مع المادة المنشورة».

أما عن الكاريكاتير والجوائز، فقال اللباد: «لا أعرف لماذا لا يحصل فنان الكاريكاتير على جوائز، ربما لأنه خارج الهيئة الاجتماعية ومستقل عن الدولة، وأكثر من ذلك يجب ألا يون رسام الكاريكاتير موظفا يتقاضى اجرا شهريا، أرى أ، رسام الكاريكاتير يجب أن يعامل مقابل أجر، لكن ليس بشكل وظيفي تقليدي لأنه صاحب رأي».

محيي الدين اللباد جريدة وطني مهنة صناعة الكتب الرسوم الكاريكاتيرية فنان كاريكاتير

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

التحقيق مع لاعب سابق نصب على مواطنين بمدينة نصر

«مدبولي» عن مشروع النهر الأخضر: شريان حياة يخترق قلب العاصمة الإدارية

أمطار وانخفاض تدريجي.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الخطاطبة يكشف حقيقة التحفظ على أمواله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة سرية.. ماذا حدث بين ملك الأردن والرئيس الإسرائيلي؟

الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يستدعى البدء فى تحقيقات الجنائية الدولية

بلدية الاحتلال الإسرائيلى تجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس