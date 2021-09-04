رئيس «مستثمرى دمياط»: الحكومة المصرية دعمت القطاع الخاص خلال جائحة كورونا

قال المهندس أسامة حفيلة النائب الأول للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت بدعم القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، من خلال إطلاق المبادرات المحفزة لجميع القطاعات الاقتصادية.

وأضاف حفيلة في تصريح، لـ"الدستور"، أن تدشين المدن الصناعية والمدن السكانية الجديدة أسهمت في تشغيل عدد كبير من العمالة، فضلاً عن تشغيل قطاع مواد البناء والأثاث، لافتًا إلى أن أى مجهود تقوم به الحكومة لقطاع ما يعم بالخير على باقي القطاعات الاقتصادية.

وثمن النائب الأول للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الدولة بتنفيذه خلال السنوات الماضية ساهم في دعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى دوره في الحد من التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا التي أثرت على جميع اقتصادات دول العالم، وأدت إلى غلق الاستيراد والتصدير.

وفي السياق ذاته أشاد المهندس أسامة حفيلة، بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية في النهوض بالاقتصاد المصري، وتحسين البنية التحتية، مؤكدًا أن الخريطة الاستثمارية والصناعية في مصر تغيرت تمامًا إلى الأفضل، وذلك يرجع إلى فضل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بجميع القطاعات الاقتصادية سواء كانت صناعة، تجارة، زراعة، تشييد وبناء وغيرهم.

وأضاف النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن محافظة دمياط شهدت تحسنًا في البنية التحتية والطرق والمواصلات التي أدت إلى سهولة نقل البضائع من المصانع الي التجار، مؤكدًا أن هناك زيادة في إعداد المصانع بالمنطقة الصناعية خلال الفترة الماضية.

أشار رئيس جمعية مستثمري دمياط، إلى أن لا أحد ينكر جائحة فيروس كورونا أثرت بالسلب على جميع اقتصادات العالم، لافتًا إلى أنها لما تؤثر على مصر بشكل كبير، وذلك يرجع إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والدكتور طارق عامر محافظ لدعم الصناعة المصرية وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة.

وبصفته رئيس جمعية مستثمري دمياط، أكد أن الجمعية لديها خطة لزيادة حجم الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ان الاستثمارات الجديدة ستكون خاصة بقطاع صناعة الأثاث وزيادة أعداده بالمنطقة.