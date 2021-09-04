السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ضمن «حياة كريمة»..

برلماني يشيد برصد 17 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ 4 ملايين وحدة سكنية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، على ضخامة الأهداف الموضوعة ضمن مبادرة حياة كريمة، لتطوير مئات من القرى المصرية، وتجديد البنية التحتية لها وتوصيل كافة المرافق، مشيدا برصد ١٧ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو ٤ ملايين وحدة سكنية في عشرات القرى ضمن المبادرة.

 

وأضاف محسن، في تصريحات له اليوم، أن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لمئات القرى، كان حلما للملايين في الريف وبدأ يتحول لحقيقة مع مبادرة حياة كريمة. 

 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة تعمل على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية و تحسين المعيشة، والاستثمار في البشر، من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية ، وتعزيز وجود سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب ورصف الطرق، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية في مجالات التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية. 

 

وأوضح النائب، أن مبادرة حياة كريمة، بمثابة عملية تنمية شاملة، تتكلف مئات المليارات من الجنيهات لإحداث قفزة حقيقية بالريف، تنعكس على حياة عشرات الملايين من المواطنين.

الصرف الصحي التنمية البشرية مياه الشرب الغاز الطبيعي مبادرة حياة كريمة

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