السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مسابقة «Egypt Top Model» تعلن عن أعضاء لجنة التحكيم (صور)

مسابقة Egypt Top
مسابقة Egypt Top Model

أعلنت مسابقة Egypt Top Model، عن أعضاء لجنة التحكيم، وحيث تقام المسابقة ضمن فعاليات مهرجان الموضة والأزياء بقصر البارون.

لجنة التحكيم

واختارت المسابقة أعضاء لجنة التحكيم، من أشهر صناع الموضة في مصر، وهم كريم البيلي مؤسس مهرجان الموضة والأزياء، مخرجة عروض الأزياء غدير العجباني، ومقدمة البرامج وميس إيجيبت 2009 إلهام وجدي، وكريم شريف Best Model Of Egypt 2007، وفرح كمال Miss Egypt 2017 Runner up.

مسابقة Egypt Top Model

انطلقت فعاليات بأحد أشهر فنادق القاهرة الكبرى، هذا الأسبوع بحضور عدد كبير من محبي عالم الموضة والأزياء، وبمشاركة ما يزيد عن 220 عارض وعارضة أزياء.

ومن المقرر أن تقام المسابقة على هامش فعاليات مهرجان الموضة والأزياء خريف-شتاء 2021/2022 والتي تقام نسخته الأولى 1 أكتوبر المقبل بقصر البارون، ويتضمن عدد من عروض الأزياء لمصممين أزياء وعلامات تجارية عديدة.

فكرة المهرجان

وقال "كريم البيلي"، مؤسس المهرجان، إنه يهدف إلى تسليط الضوء على المواهب الجديدة في عالم الموضة والأزياء سواء مصممين أزياء أو علامات تجارية بالإضافة إلي تشجيع الصناعة المصرية، فمصر كانت ولازالت بلد الموضة والأناقة، وسيكون المهرجان بشكل موسمي لدعم وإظهار المواهب الجديدة.

وسوف يختتم المهرجان بعرض أزياء لمصممة أزياء مصرية لمجموعة خريف-شتاء 2021/2022، وسيكون ضيف شرف المهرجان بيت أزياء عالمي سيقدم أحدث تصميمات لمجموعة الموسم.

كما يتخلل الحدث مسابقة Egypt top model لاختيار أفضل عارض وعارضة أزياء، وسيقام اختيارهم من بين ١٠٠ عارض وعارضة، بهدف اكتشاف وجوه جديدة في عالم العارضات والعارضين، وأيضًا سيتم تكريم أفضل مصمم أزياء وأفضل علامة تجارية من المشاركين في المهرجان، من خلال لجنة التحكيم.

مهرجان الأزياء والموضة

يتضمن المهرجان معرض يضم أكثر من 30 جناح عرض بتصميمات جديدة كليا من حيث طريقة العرض والديكور، لعرض أحدث صيحات الموضة فى كافة المجالات من مجوهرات، حقائب، أحذية، فضيات، نظارات، ماكياج، ملابس، اكسسوارات وجميعها صناعات مصرية مختارة بعناية فائقة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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