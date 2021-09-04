السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فنان استثنائي.. تامر حسني أول نجم مصري بمواصفات عالمية (فيديو)

تامر حسني
تامر حسني

فنان شامل ومبدع لا يصح مقارنته بأحد إلا نفسه، فهو يسبح في فلك الشمول والإبداع الغنائي والسينمائي بمفرده، يغني و يعرف كيف يتحرك ويشارك بنفسه في استعراض مع فريق رقص أجنبي محترف، الأهم من هذا وذاك هو أن لياقته البدنية تبدو أفضل منهم، وتشعر وكأنه مدربهم، ويعزف الجيتار والبيانو بشكل فوق الاحترافي، ويتميز بروحه الفريدة المختلفة و خفة ظله على المسرح، لذا فهو فنان استثنائي ومختلف، ويلقبه الجمهور المصري والعربي و رواد السوشيال ميديا بالفنان الأسطوري، ونجم الجيل ويطلق عليه الغرب فنان الشرق، هو النجم تامر حسني. 

تامر حسني 

«حسني»، النجم العربي الوحيد الذي تم تكريمه بهوليوود وتم حفر اسمه وبصمة يديه وقدميه بالمسرح الصيني بهوليوود ضمن فقط ٢٥٠ فنان على مر العصور وهو العربي الوحيد الحاصل على جائزة أسطورة القرن من ادارة البيج آبل ميوزيك أوورد من الولايات المتحدة الأمريكية عن أشمل فنان في العالم فهو الفنان الوحيد الذي يغني ويمثل و يلحن ويكتب كلمات أغنياته ويكتب ويؤلف أفلامه قصة وسيناريو وحوار وينتج ألبوماته وأفلامه ايضاً ويخرج كليباته ويكتشف مواهب جديدة أصبحوا نجوم كبار.

تامر حسني 

 وأول عربي يحصل على شهادتين من جينيس ريكورد موسوعة الأرقام القياسية كونه أكثر فنان مؤثر في جمهوره على مستوى العالم وصاحب أكبر حملة تبرع بالدم في التاريخ الذي أقامها مع جمهوره ايضاً.

تامر حسني 

 تامر حسنى، الفنان صاحب الاعلى بيعاً و أجراً و إيراداً في تاريخ السينما المصرية والعربية وما زال متربعا على القمة منذ فيلمه الشهير عمر وسلمى وإذا دققنا فى مسيرته نجد أن هناك شيئا غريبا يستحق الدراسة، وهو كيف أصبح أغلى نجم وأعلى ايراداً وفي نفس الوقت الفنان المتواضع الأقرب لجمهوره، حيث قفز تامر بكل حب وبساطة لكل فئات الشعب المصري وجمهوره كما يقال بالعامية "من الوزير للغفير"، والسؤال هنا  هل ستكرر ظاهرة تامر حسنى الفنان الشامل نجم الجيل بكل ما يمتلك من مواهب.

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قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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