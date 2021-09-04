السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

6390 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة والتي إنطلقت صباح اليوم السبت، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وذلك وسط إجراءات احترازية كاملة.

أشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم تطبيق كافة الإجراءات من تباعد المقاعد بمسافات كافية وارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان ، لافتاً إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات وربطها مع الغرفة المركزية لمتابعة الامتحانات أولاً بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات مع ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية .

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه تم تطبيق قواعد إجراء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة كما هي ويسمح بخوضها لكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه يسمح للطلاب بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالدرجة كاملة، في حالة الطلاب الحاصلين على إذن رسمي بالموافقة على تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الأول” للدور الثاني بالدرجة الفعلية، نظرا لتغيبهم عن امتحانات الثانوية العامة “الدور الأول” لظروف مرضية أو قهرية أو الذين أصيبوا أثناء الامتحانات بأي أمراض خلال أسبوع فقط من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

يذكر أن 6390 طالب وطالبة بمحافظة البحيرة يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة خلال الفترة من 4-13 سبتمبر 2021  بــ 19 لجنة على مستوى 18 إدارة تعليمية بمراكز ومدن المحافظة ، وسط  تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية . 

البحيرة امتحانات الدور الثاني محافظ البحيرة انتظام الدور الثاني اللغة العربية نتيجة الثانوية

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