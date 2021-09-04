السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس «دجال فيسبوك» للنصب على المواطنين في الإسكندرية

دجال
دجال

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل "فيسبوك" بإعلان أنه له القدرة على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والإيهام المواطنين على علاج الأمراض وحل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالى وذلك بالمخالفة القانونية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث المدينة، يفيد بتمكن ضباط مباحث الإنترنت برصد إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقيام أحد الأشخاص، بإعلانه أنه له القدرة على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والإيهام المواطنين على علاج الأمراض وحل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالى وذلك بالمخالفة القانونية.

عقب تقنين الإجراءات اللازمه تم تحديده واتخاذ الإجراءات القانونية وعمل كمين حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية والقي القبض عليه، وتبين أنه عاطل، مقيم بمحافظة الغربية.

 وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وقيامه بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية وأضاف بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم وبفحصه تبين أنه يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، وضبط مبلغ مالى، والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

فيس بوك الإسكندرية المواطنين نصب علي المواطنين أعمال الدجل والشعوذة

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وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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