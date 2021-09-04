السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منغوليا: تسجيل 3696 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم السبت، تسجيل 3696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 228 ألفا و 685 إصابة.

وسجلت العاصمة (أولان باتور) العدد الأكبر من الإصابات بـ1028 إصابة، وباقي المناطق سجلت 2668 إصابة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي برس) القيرغيزية، كما سجلت وزارة الصحة 6 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بدء تفشي الجائحة إلى 957 حالة.

ويوجد في المستشفيات حاليا 17 ألفا و10 أشخاص، فيما يتلقى 25 ألفا و499 شخصا العلاج في المنازل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

الصحة في منغوليا كوفيد-19

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وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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