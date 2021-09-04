السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جورجيا: تسجيل 2684 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة خلال 24 ساعة

كورونا في جورجيا
كورونا في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم السبت، تسجيل 2684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 562 ألفا و627 حالة.

وذكرت صحيفة إنتر برس نيوز، الجورجية على موقعها الالكتروني باللغة الانجليزية، أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 83 وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، مما رفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7 آلاف و 732 وفاة.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا إلى 499 ألفا و181 متعافيا بعد شفاء 2695 حالة خلال الساعات الماضية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

تبليسي جورجيا الصحة العالمية

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