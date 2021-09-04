اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

يبدأ طلاب الثانوية الأزهرية اليوم السبت امتحانات الدور الثاني لامتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2020، وذلك في جميع محافظات الجمهورية، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتي "فقه، جبر وهندسة" فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادتي "الفقه والتوحيد".

وأنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداده لانطلاق امتحانات الدور الثاني من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتى تنطلق اليوم السبت في كافة محافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتبدأ الامتحانات اليوم السبت، وتستمر إلى يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، لامتحانات الشعبتين الأدبي والعلمي للثانوية الأزهرية، ويوم الأحد 12 سبتمبر 2021 للشهادة الثانوية (بعوث).

ومن جانبه أكد الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع أنهى استعداده لانطلاق امتحانات الدوري الثاني، بالتشديد على كافة رؤساء اللجان بمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبدالعظيم، أن هناك أكثر من 52 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني على مستوى الجمهورية، في 369 لجنة على مستوى كافة القطاعات الأزهرية في جميع المحافظات.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية في وقت سابق تطعيم كافة العاملين بامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية، والذين لم يتلقوا جرعات التطعيم حتى الآن، حيث سبق أن أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، بقطاع المعاهد الأزهرية، عن موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، بشعبتيها الأدبي والعلمي، بالإضافة لامتحانات البعوث الإسلامية للعام الدراسي: 2020/ 2021.

كما تواصل المناطق الأزهرية حصر جميع بيانات العاملين التابعين لها ومعاهدها من العاملين الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، حيث بدأت بعض المناطق بالفعل حملات التطعيم والتي تأتي في إطار الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين من المدرسين والموظفين والعمال، لاستقبال العام الدراسي المقبل بأمان، ودون قلق من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي 2021/2020م، قد بلغ 106 آلاف و17 طالبًا وطالبة، منهم 58 ألفًا و30 طالبًا، و47 ألفًا و987 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفًا و723 طالبًا وطالبة مقسمين 37 ألفًا و977 طالبًا، و30 ألفًا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفًا و294 طالبًا وطالبة، مقسمين 20 ألفًا و53 طالبًا، و17 ألفًا 241 طالبة.

وبلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية 100٪، والقسم العلمي 61.65٪، والقسم الأدبي 46.50٪، لتبلغ النسبة العامة 51.25٪.