حورية فرغلى تكشف تفاصيل مشاركتها فى «أيام وبنعشها»

تراهن الفنانة حورية فرغلي، على نجاح مسلسلها الجديد "أيام وبنعشها"، مشيرة إلى أنها تجسد خلال أحداث العمل دورا جديدا ومختلفا لم يسبق لها أن جسدته من قبل في عالم الدراما التليفزيونية، خاصة أن المسلسل يناقش عددا من القضايا الشائكة التي تواجه المجتمع في الآونة الأخيرة.



ولفتت حورية فرغلي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أنها تواصل حاليا بشكل مكثف تصوير مشاهدها في المسلسل الجديد بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث انتهت من تصوير أكثر من 20 في المائة من مشاهدها في العمل، معربة عن أملها في أن يحظى المسلسل على إعجاب واستحسان الجمهور عند عرضه في نوفمبر المقبل على شاشة التليفزيون.



وقالت: "أحرص على التنوع في الأدوار التي أجسدها، وأخطط جيدا للمرحلة المقبلة في حياتي بعد نجاح العمليات الجراحية التي أجريتها مؤخرا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومسلسل (أيام وبنعيشها) بمثابة عودة قوية لي في عالم الدراما بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية".



وأشارت إلى أن المسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في 50 حلقة، في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق والإثارة، ويشارك في بطولته شيرى عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، وحجاج عبدالعظيم.



ومن المقرر أن تستأنف الفنانة حورية فرغلي تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم "براءة ريا وسكينة"، بعد انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل "أيام وبنعشها" في لبنان.



ويشارك في بطولة فيلم "براءة ريا وسكينة" إلى جانب حورية فرغلي كل من منة فضالي، منذر رياحنة، أشرف مصيلحي، محسن منصور، ياسر علي ماهر، أشرف طلبة، عايدة غنيم، شريف باهر، وحسن عبدالفتاح، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج السوري عبد القادر الأطرش.