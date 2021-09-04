السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ورشة لتعليم «فنون المسرح» بمركز محمود سعيد للمتحف فى الإسكندرية

مركز محمود سعيد للمتاحف
مركز محمود سعيد للمتاحف

تنطلق في الخامسة من مساء غد الأحد، فعاليات ورشة تعليم "فنون المسرح"، والتي ينظمها مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، وتستهدف الورشة تعليم فنون المسرح الأطفال من سن 10 - 18 سنة، وتقام في قاعة الندوات بالمركز.

تهدف الورشة إلى تعريف المسرح وأنواعه، وعناصرالمسرحية، حيث يعتبر فن المسرح من أوائل الفنون التي ظهرت، ولذلك أطلق عليه لقب أبو الفنون، وكانت بداية هذا الفن منذ أيام الإغريق والرومان، وارتبط بالطقوس الدينيّة على مرّ العصور ومختلف الحضارات، ويعرف بأنّه نوع أدبي موضوعي يدأ واستمر بالشعر حتى القرن التاسع عشر ليتطوّر بعد ذلك، ولم يبقى مرتكزًا على التراجيديا والكوميديا فقط.

يشار إلى أن مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، يضم  ثلاثة متاحف وهي متاحف: «محمود سعيد، سيف وأدهم وانلي، الفن الحديث»، ويقوم هذا المتحف على مساحة تبلغ 732م 2 عدا الفراغات التي تبلغ 2176م 2، حيث يقوم مقام القصر الذي كان يسكنه الفنان محمود سعيد، أحد رواد الفن المصري الحديث، وقد تم تحويله إلى مركز للمتاحف، وافتتح في أبريل من العام 2000.

أما الفنان محمود سعيد، والذي يحمل المركز اسمه، فلم يكن فنان تقليدي، وبحسب الناقدة أماني عبد الحميد، فما بين سلك القضاء وفن الرسم قضى عمره، وبين الطبقة الأرستقراطية التي ينتمى إليها والناس الشعبيين البسطاء من الفلاحين والصيادين رسم لوحاته، سيطرت عليه حالة من التصوف والتأمل في جماليات الكون والطبيعة والإيمان، إلا أن جمال الفتيات السمراوات خلب لب الفنان داخله بأجسادهن الخمرية الذهبية وملامح وجوههن البارزة ونظرات عيونهم الفاتنة، فرسمهن كما لم يرسمهن أحد من قبله أو بعده، وبدت فتيات ذوات جمال مصري شهي الأجواء المتناقضة التي عاش حياته من خلالها انطبعت على إبداعه الفني وجعلت من الفنان محمود سعيد الأغلى سعرًا في سوق الفن التشكيلي العربي، الرقم القياسى الذي حققته لوحته «الدراويش»`عند بيعها في مزاد نظمته دار `كريستيز` للمزادات بإمارة دبي جعل الكثيرين يعيدون التفكير في سمات الفن التشكيلي المصري الحديث.

ملايين «الدراويش» البالغة 2.54 مليون دولار أمريكي، والتى جعلت من اللوحة هي أغلى لوحة لفنان عربي حديث على الإطلاق، ليست هي الملايين الوحيدة التي تحصدها إحدى لوحاته، رغم أن القيمة المقدرة للوحة في البداية كانت تتراوح ما بين 300، 400 ألف دولار، ففي أبريل الماضي تم بيع لوحته «الشواديف» بـ 2.43 مليون دولار، والتي قام برسمها في عام 1948، اللوحة تتميز بالمصرية الشديدة، وتتضمن مجموعة من الفلاحين يمارسون الري بالشادوف الذي يرجع تاريخه إلى أيام الفراعنة، كان من المقرر لها في بداية المزايدة من 150 حتى 200 ألف دولار فقط.

فنون المسرح مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية أبو الفنون لوحة الدراويش سيف وأدهم وانلي

مواد متعلقة

هاني عبد المريد ينتظر روايته الخامسة «عزيزتي سافو» عن هيئة الكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

محمد الباز يحذر من «حرب الإخوان الناعمة»

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

«والدتها رفضت تستلمها».. «معانا» تنقذ فتاة من شوارع الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

صور

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

محطة تل أبيب

المزيد

«بينيت» يعتزم اتخاذ خطوات للحد من الصراع «الإسرائيلى الفلسطينى»

كيف تنجو إسرائيل من التحدى الصعب بين أمريكا والصين؟

تركيا تحاكم إسرائيلية بسبب علاقتها بحزب العمال