تفاصيل تنظيم بطولة الدورى العالمى للكاراتيه فى مصر لأول مرة (فيديو)

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن تفاصيل تنظيم مصر لبطولة الدوري العالمي للكارتيه لأول مرة في التاريخ، مؤكدًا أن هذا الأمر يكشف عن توجه القيادت السياسية ومؤسسات الدولة في الاهتمام بالرياضات المختلفة وتنظيم الأحداث الهامة.

وقال "فايق"، خلال تقديمه برنامج "جمهور التالتة"، المذاع على فضائية "أون تايم سبورت 2"، إن البطولة ستقام في استاد القاهرة لأول مرة في مصر، وذلك في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، بمشاركة 247 لاعبًا ولاعبة يمثلون 50 دولة تشارك في البطولة العالمية.

وأوضح أن أغلب البلدان لا تستطيع تنظيم بطولات عالمية تضم بعثات رياضية من دول متعددة بسبب انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم؛ إلا أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية تنظيم العديد من البطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية ما يثبت حرص الدولة على الاهتمام بالرياضة.

كما عرض الإعلامي إبراهيم فايق تقريرا بالفيديو مع المسئولين عن تنظيم بطولة الدوري العالمي للكارتيه للكشف عن آخر الاستعدادات لتنظيم البطولة.