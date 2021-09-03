ضوابط الحصول على سيارات ذوى الإعاقة وفقًا للائحة التنفيذية للقانون الجديد

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، آليات وضوابط حصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة وفقًا للقانون، واشتراطات دمجهم في المجتمع بصورة كبيرة، وذلك في جميع القطاعات.

ونستعرض الاشتراطات اللازمة لتطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة المخصصة لذوى القدرات الخاصة ويشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالتالي:

1.حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة.

2. ورود تقرير طبي يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

3.ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذى الإعاقة.ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.في حالة تجاوز السعة اللترية 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.

4.تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد بعدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأي إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقارى.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، منح المعاقين في مصر سيارات مجهزة طبيًا لتناسب كافة احتياجاتهم، من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة الجديد.

وأكدت وزارة الصحة، أنها تتحمل كافة مصاريف الجمارك والضرائب، لتسهيل الحياة على الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

وحدّد موقع المجالس الطبية المتخصصة شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك، وهى كالتالي:

1. ألا تقل سن المتقدم عن 18 سنة.

2. أن يكون الشخص المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

3. ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc.

4. يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

5.إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

وحددت المجالس الطبية المتخصصة تعليمات الحجز الإلكتروني للكشف الطبي علي الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الحصول علي السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وفقًا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

أولًا: استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

ثانيًا: يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الآتية:

البيانات الشخصية : الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفة – رقم التليفون.

اختيار نوع الإعاقة طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصرية – ذهنية – نفسية – أمراض دم – أمراض قلب).

إذا كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتية: (اسم ولي الأمر/الوصي – الرقم القومي – صفته).

اختيار مكان الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالإسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

اختيار تاريخ الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول على السيارة منه).

ثالثًا: بعد إتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقًا لكل إعاقة من الإعاقات.. (تتم طباعة هذا البيان وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).

رابعًا: بالنسبة للتظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة، يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز على الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

خامسًا: لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

سادسًا: يرجي العلم بأن كافة البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة إقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسئولية القانونية عنها.