الأنبا بنيامين يحذر الأقباط من تراتيل بنغمات تقترب من الموسيقى الجسدية

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المنوفية، إن الكنيسة هي أم الأقباط روحيًا، نشبع أرواحهم بالموسيقى الكنسية، لذا تحرص الأسر القبطية على ارتباط أطفالها بالكنيسة منذ الصغر، ليشبعوا من ألحانها التي تقوي الروح وتغني عن الموسيقى الجسدية أو التي تخاطب الجسد، وتحرك عاطفته.

وأشار الأنبا بنيامين، في تصريحه اليومي، الذي يوجهه للأقباط تحت شعار "كبسولة"، إلى أنه للأسف الشديد هناك تراتيل غير أرثوذكسية بنغمات تميل وتقترب من الموسيقى الجسدية، وقد حذر البابا الراحل شنودة الثالث، منها في كلماته الروحية المؤثرة وعلم بأن كل موسيقى لحساب الجسد يجب الابتعاد عنها حتى ولو كانت تحت مسمى "ترنيمة"، وبذلك يتم حماية شباب الكنيسة من شر تأثير تلك الموسيقى أو التراتيل التي تحرك الجسد حتى ولو كانت كلماتها روحية، فالتأثر العاطفي يشغل من يسمعها عن معاني الكلمات الروحية فيها.

والأنبا بنيامين من مواليد البتانون بالمنوفية 24 يونيو 1947م، وكان هو الابن البكر، كما أن له ثلاثة شقيقات، وكان والده خادم في الكنيسة وواعظ، وكان معلمًا في المرحلة الإعدادية، وتلقى أنبا بنيامين المرحلة الإعدادية في اللغة الإنجليزية على يديه في مدرسة الأقباط الإعدادية، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية سنة 1970 م، ثم ذهب إلى الإسكندرية عام 1965 م.

خدم بكنيسة مارجرجس باسبورتينج حوالي 3 سنوات بداية من عام 1968 م، وقد أقام في بيت التكريس الذي أقامه أبونا بيشوي كامل 1970-1973 م، وكان حينها يقوم بالاعتراف على أبونا بيشوي أو أبونا تادرس يعقوب حسب الموجود بسبب السفر، كما خدم في كنيسة الأنبا تكلا بالإبراهيمية.

عمل مهندسًا، حيث عُيِّنَ مُدَرِّسًا بإدارة كهرباء الإسكندرية عام 1971، كانت رغبة أبونا تادرس أن يتم رسامته كاهنًا، وحينما أبدى رغبته في الرهبنة ذهبا معًا يوم 26 مارس 1973 م، للبابا شنوده في لقاء مطوَّل، انتهى بأن البابا سيذهب للدير يوم 26 مايو، وسيسافر معه إلى الدير.