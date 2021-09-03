نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 تجاري وصنايع والزراعة والفندقي تعد من أكثر الكلمات البحثية خلال هذه الأيام، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية بامتحانات الدور الثاني والتوقيت الرسمي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى للالتحاق بالجامعات والمعاهد.

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 تجاري وصنايع والزراعة والفندقي

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية الذين خضعوا لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي (2020-2021) الحصول على جميع مفردات بيان درجاتهم من خلال الموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط الخاص بوزارة التعليم الفني (من هنا)، ويأتي كل هذا بإدخال البيانات المطلوبة الرسمية وإتباع جميع الخطوات الالكترونية للاستعلام فور اعتماد نتيجة الملاحق.

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رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق وتسجيل الرغبات

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية 2021