الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

نتيجة الدور الثاني
نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 20

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 تجاري وصنايع والزراعة والفندقي تعد من أكثر الكلمات البحثية خلال هذه الأيام، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية بامتحانات الدور الثاني والتوقيت الرسمي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى للالتحاق بالجامعات والمعاهد.

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 تجاري وصنايع والزراعة والفندقي

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية الذين خضعوا لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي (2020-2021) الحصول على جميع مفردات بيان درجاتهم من خلال الموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط الخاص بوزارة التعليم الفني (من هنا)، ويأتي كل هذا بإدخال البيانات المطلوبة الرسمية وإتباع جميع الخطوات الالكترونية للاستعلام فور اعتماد نتيجة الملاحق.

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رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق وتسجيل الرغبات

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية 2021

  • أولا: فتح بوابة التعليم الفني الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية ( من هنا) وذلك لمعرفة نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 تجاري وصنايع والزراعة والفندقي.
  • ثانيا: الذهاب نحو نتائج الطلاب من القائمة الرئيسية للموقع الرسمي للوزارة
  • ثالثا: اختيار ( دور أول ، او كان دور ثان)
  • رابعا: تحديد التخصص الذي درسه الطالب والطالبات الدبلوم  تجاري، والدبلوم الزراعي، صناعي والفندقي
  • خامسا: وضع البيانات الشخصية للطالب.
  • سادسا: وضع رقم جلوس.
  • سابعا: الاتجاه نحو الاستعلام الرسمي
  • ثامنا: ظهور بيان مفردات الدرجات لمواد الدور الثاني (الملاحق).
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قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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