تنسيق 2021.. رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق لتسجيل رغبات المرحلة الأولى.. يبحث كثير من المواطنين عن الرابط الرسمي لموقع بوابة الحكومة المصرية عبر محرك البحث "جوجل"، لمعرفة التنسيق للبدء في تسجيل رغبات المرحلة الأولى.

تستعرض "الدستور" في تلك السطور تقرير عن رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق لتسجيل رغبات المرحلة الأولي في الثانوية العامة عام 2021.

رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق لتسجيل رغبات المرحلة الأولى: tansik.egypt.gov.eg/application.

وقام طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، وخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بالإعلان عبر المؤتمر الصحفى عن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات المصرية.

وقام وزير التعليم العالي، بدء التنسيق للمرحلة الأولى من خلال بوابة الحكومة المصرية لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2021، يوم السبت القادم على مدار 5 أيام، وتعلن نتيجة الثانوية العامة اليوم الموافق 28 أغسطس القادم، ويسجل جميع الطلاب رغبات القبول بجميع الكليات والمعاهد من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق وجميع معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

ونستعرض لكم الخطوات والطرق الصحيحة للدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية الخاص بتنسيق طلبة الثانوية العامة، وهي الخطوات التالية:

(١) يبدأ جميع الطلاب بالثانوية العامة الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية للتنسيق الإلكتروني، وهي: tansik.egypt.gov.eg/application.

(٢) تظهر صفحة الخدمات اتنسيق القبول بالكليات والمعاهد العليا، بها عدد من الايقونات، وهي خدمات التنسيق للثانوية العامة، والخدمات الخاصة بتنسيق الثانوية الأزهرية، بالاضافة إلى خدمة تنسيق الشهادات الفنية، وخدمة تنسيق الشهادات المعادلة، وجميع مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا، وجميع مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا، وخدمات التنسيق لطلبة الثانوية الأزهرية للمتقدمين للكليات والمعاهد الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى بمصر.

(٣) أما طلاب المرحلة الأولى في الثانوية العامة ويجب اختيارهم من ايقونة خدمات التنسيق للثانوية العامة.

(٤) يجب على جميع طلبة المرحلة الأولى في الثانوية العامة أن يحصلوا على الرقم السرى عبر الضغط على الايقونة التي تحتوي على كتابة الرقم.

(٥) لإمكانية تسجيل الرغبات يجب أن يضغط الطالب على الأيقونة الخاصة بالتسجيل.

(٦) لبدء تسجيل رغبات اختبار القدرات يجب أن ضغط الطلبة على الأيقونة الخاصة بالتسجيل.

(٧) يوفر الموقع الإلكتروني اماكنية وجود دليل الطلبة لقواعد التنسيق والقبول.