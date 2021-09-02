الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

التظلمات الثانوية
التظلمات الثانوية العامة

لا يزال رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 محل بحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي خلال الفترة الجارية بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار فحص التظلمات 2021 بدون أي رسوم للطلاب حتى تنتهي من استكمال فحص كافة الطلبات التي تقدم بها الطلاب خلال الفترة الماضية.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس الخاص بالطلاب عبر موقع التظلمات الذي فعلته وزارة التربية والتعليم وخطوات الاستعلام.

وفعلت وزارة التربية والتعليم موقع تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام الإلكتروني بالمجان بعدما تراجعت نسب النجاح هذا العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها استقبلت طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 خلال الفترة من 21 إلى 26 أغسطس 2021، كما خصصت وزارة التربية والتعليم، رقم 19368 للرد على جميع الاستفسارات للطلاب.

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رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

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رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

نتيجة التظلمات 2021

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس، أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي، حصلت الدستور على نسخة منه أن نتيجة الطلبات المقدمة من الطلاب للتظلم في مادة دراسية أو جميع المواد الدراسية سيتم نشرها رسميا عبر نفس الموقع المخصص لتقديم الطلبات.

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رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس 

وحددت الوزارة خطوات الاستعلام عن نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي بكل سهولة دون أي معوقات عبر السطور التالية"- 

  • أولًا يتم تسجيل الدخول إلى رابط موقع تظلمات الثانوية العامة 2021 من “هنا”.
  • أدخل البيانات الخاصة بك والتي تتضمن (الاسم كاملا، رقم قومي، محل الإقامة،...).
  • حدد الشعبة الدراسية (شعبة علمي، شعبة أدبي).
  • قم بتحديد جميع المواد الدراسية المطعون عليها في النتيجة.
  • قم بكتابة رقم جلوس الطالب صحيحا.
  • اضغط على زر الاستعلام.
  • ثم تظهر نتيجة الطعن المقدم بالتفصيل في جميع المواد الدراسية المتظلم عليها.
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وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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