مصرع طفل وإصابة 4 آخرين فى حادثين منفصلين بكفر الشيخ

لقى طفل مصرعه، وأصيب 4 آخرون في حادثين منفصلين بمركز الرياض ومصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارتين الأولى بمصرع طفل من عزبة هنداوى بمركز الرياض حادث سيارة، وتم نقل جثمانه لمستشفى الرياض المركزي، وتبين أن الجثمان لـ صالح رضا صالح، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما تلقت غرفة العمليات الإشارة الثانية، بوقوع حادث سير في شاطئ السلام بمصيف بلطيم، أدى لإصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من: «مبروكة رزق الديب، 68 سنة، من وادى النطرون بمحافظة البحيرة، باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونيفين فتحى جاب الله،47 سنة، من القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد شعبان حسن، 19 سنة، بجرح تهتكى بالساق اليمنى، من شبراخيت بمحافظة البحيرة، ونجلاء شحاتة السيد، 40 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، من محافظة البحيرة»، وجميع المصابين حالتهم العامة مستقرة.